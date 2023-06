Dostupnosť nástrojov umelej inteligencie by mohla viesť k silnému rastu v technologickom odvetví, ktorý bude trvať desať rokov. To by zväčšilo trh generatívnej umelej inteligencie (AI) z minuloročných 20 miliárd dolárov na 1,3 bilióna dolárov v roku 2032. Vyplýva to zo správy analytickej spoločnosti Bloomberg Intelligence, podľa ktorej by toto odvetvie mohlo v nasledujúcom desaťročí rásť tempom 42 percent ročne.

„Svet čaká v nasledujúcich desiatich rokoch explózia rastu v sektore generatívnej umelej inteligencie, ktorá prinesie zásadnú zmenu v spôsobe fungovania technologického sektora,“ uviedol šéf analytického tímu Bloomberg. „Táto technológia bude čoraz významnejšou súčasťou výdavkov na informačné technológie, reklamu a kybernetickú bezpečnosť," dodal.

Investori si tento fenomén zatiaľ vyhodnocujú tak, že budúce prvenstvo vo využití AI priradili piatim najväčším spoločnostiam v indexe S&P 500 (Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia). Ich akcie vzrástli od začiatku roka o 47 percent a v súčasnosti tvoria 24 percent trhovej kapitalizácie indexu S&P 500. Bez týchto piatich akcií zvyšných 495 akcií pridalo len päť percent.

Zdroj: Goldman Sachs Výkonnosť technologických akcií

Supercyklus AI

Adam Johnson, portfólio manažér spoločnosti BullseyeBrief, sa domnieva, že AI nie je len novým výstrelkom na akciovom trhu, ale „zhmotnenou prítomnosťou“.

Podľa experta je každý súčasný počítač vrátane smartfónov v súčasnosti príliš pomalý. Umelá inteligencia si bude vyžadovať viac výkonu, a teda lepšie čipy a iný hardvér. A. Johnson hovorí o supercykle umelej inteligencie, ktorý so sebou prinesie zmeny vo viacerých oblastiach. Investorov chce inšpirovať najmä dvomi firmami, ktoré podľa neho obsadia výrazný trhový podiel na „poli s umelou inteligenciou“.

Aj investorka Cathie Woodová, ktorá sa už roky snaží predvídať a investovať do trendov s inováciami uviedla, že niektorí poskytovatelia softvéru budú ďalšími, ktorí sa povezú na šialenstve umelej inteligencie.

„Za každý dolár hardvéru, ktorý Nvidia predá, budú poskytovatelia softvéru generovať osem dolárov príjmov,“ povedala C. Woodová. Ikonická investorka aj expert na zostavenie rastového akciového portfólia investorom predstavili ich budúcich víťazov.

Podhodnotené akcie s potenciálom