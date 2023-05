Investori sa často riadia rôznymi investičnými odporúčaniami. Populárne je napríklad príslovie, ktoré bez ohľadu na realitu hovorí o májovom predaji akcií (sell in may and go away.) Ďalšia burzová poučka hovorí o tom, že je takmer nemožné načasovať trh tak, aby bol investor dlhodobo úspešný a kupoval či predával akcie počas vytypovaných rastov a poklesov na trhu. Čo ale môže bežný investor spraviť, je identifikovať akcie firiem so zdravými základmi.

Makroekonomické problémy globálne obmedzili tento rok firemné zisky a podľa doteraz zverejnených hospodárskych výsledkov to vyzerá, že firmy očakávajú oslabenie a zníženie marží aj v treťom kvartáli tohto roka. To prehĺbi neistotu na kapitálových trhoch v ďalších mesiacoch.

Nákup počas slabosti

Nákup akcií pri poklese je stratégia, ktorá môže v dlhodobom horizonte potenciálne viesť k vyšším výnosom. Kupovať akcie za nižšiu cenu je síce lákavá predstava, ale investor sa musí zmieriť s tým, že najnižšia cena akcie sa môže blížiť aj k nule. Mnoho investorov sa počas minulého roka nechalo zlákať výraznými prepadmi akcií malých technologických firiem, ktoré nabrali bublinové úrovne počas covidu. Kúpili ich v prepade o 30 až 50 percent. O rok neskôr však akcie nerentabilných firiem strácajú aj 80 percent.

Niektorí brokeri už umožňujú aj automatický nákup konkrétnych akcií alebo ETF na pravidelnej, napríklad mesačnej báze. Táto metóda tzv. priemerovania dolárových nákladov (DCA) je populárna stratégia, postavená na investovaní pevnej sumy v pravidelných intervaloch počas určitého obdobia. To môže investorovi potenciálne kompenzovať riziko spojené so snahou o načasovanie trhu.

Niektorí investori veria na spomínané príslovie o májovom predaji a dajú si od obchodovania prestávku až do jesene. Pre iných sa analýza hodnotových a dividendových akcií stala celoročnou záležitosťou. Aj pravidelné prikupovanie ETF na hlavné akciové indexy v lacnejších cenách sa môže ukázať ako príležitosť zhodnotiť kapitál. Nech už je postoj investora akýkoľvek, dáta hovoria o tom, že deväť z posledných desiatich rokov prinieslo počas šesťmesačného obdobia od 1. mája do 31. októbra kladné výnosy akcií.

Zdroj: S&P 500 Global data Vývoj na trhu počas posledných 10 období (máj - október)

Hoci niektoré letné mesiace a roky boli z historického hľadiska slabšie ako iné, podľa stratéga Bank of America Stephena Suttmeiera sezónnosť spätne od roku 1928 ukazuje, že máj až október má najnižšie priemerné výnosy zo všetkých šesťmesačných období roka. Index S&P 500 v tom čase vzrástol v 65 percentách prípadov pri priemernom výnose 2,2 percenta. Hoci máj alebo jún môže byť pre S&P 500 slabým mesiacom, ak „predáte v máji a odídete, mohli by ste zmeškať letnú rely,“ varuje Suttmeier.

Akcie nie sú zaujímavé