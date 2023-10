Analytici očakávajú, že do roku 2030 bude mať trh s liekmi na chudnutie hodnotu sto miliárd dolárov, pričom tržby farmaceutického giganta Eli Lilly obsiahnu z tohto koláča polovicu. Bežný investor, ktorý často naletí na „skvelé“ investičné tipy, by si mal položiť otázku, či súčasný akciový trh v tomto prípade už odráža výrazný optimizmus budúceho úspechu. To však veľa investorov nespraví a tým ignoruje základnú črtu akciového trhu.

Hádzať opatrnosť za hlavu a hnať sa do „zaručenej“ investičnej príležitosti môže byť opäť raz nebezpečné. Nenásytní akcioví kupci, ktorí sa ženú za ich nedávnymi maximami, môžu v určitom okamihu čeliť tvrdej realite výrazne nadhodnotenej akcie. Investori by mali zostať trpezliví a nestať sa obeťou prenasledovania akcií Eli Lilly.

Akcie tejto farmafirmy tento rok ohromili trh. Výrazný optimizmus bol zapríčinený solídnym rastom tržieb a masívnym rastom na trhu s reguláciou hmotnosti, ktorý sa pripisuje lieku Mounjaro.

Investori v minulých mesiacoch vo veľkom nakupovali akcie tejto farmaceutickej spoločnosti a ich cena už odzrkadľuje robustné budúce tržby. Analytici investičnej banky JPMorgan očakávajú, že trh s liekmi na chudnutie zostane duopolom, ktorému budú dominovať americká Eli Lilly a dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk.

Farmaceutickým firmám by trend znižovania hmotnosti mohol ponúknuť „jednu z najväčších rastových dráh v histórii tohto odvetvia,“ tvrdí investičný riaditeľ Capital Group Investment Management Matt Reynolds.

Akcie Novo Nordisk od začiatku roka posilnili o 35 percent v dôsledku zvýšeného dopytu po ich liekoch Wegovy a Ozempic. Akcie Eli Lilly v tomto roku spevnili o 47 percent v očakávaní súhlasu USA s používaním diabetického lieku Mounjaro.

Mediálna masáž

Výrobcovia liekov minuli takmer 500 miliónov dolárov na reklamy v USA počas prvých siedmich mesiacov tohto roka, čo je o 20 percent viac ako v rovnakom období pred rokom.

Údaje od spoločnosti MediaRadar, ktorá sa zaoberá analýzou reklamy, dokazujú, ako sa spoločnosti ponáhľajú získať nových zákazníkov po mesiacoch humbuku okolo liekov spoločnosti Novo Nordisk. Odbornú aj investičnú verejnosť ohúrila farmafirma očakávaným liekom na cukrovku Ozempic a za pár týždňov sa preslávil aj ich liek na chudnutie s názvom Wegovy.

Po týchto liekoch sa len tak zaprášilo pre ich schopnosť pomôcť pacientom zhodiť nechcené kilá a následne aj predísť ďalším zdravotným komplikáciám. Lieky známe ako GLP-1 napodobňujú hormón produkovaný v čreve na potlačenie chuti do jedla.

Americkí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti predpísali počas posledných troch mesiacov roku 2022 viac ako deväť miliónov receptov na lieky Ozempic a Wegovy, alebo ďalšie lieky proti obezite a cukrovke, čo je o 300 percent viac ako tomu bolo v roku 2021. Agentúra MediaRadar zostavila zoznam výdavkov na reklamu z celoštátneho televízneho vysielania, novín a webových stránok a platforiem sociálnych médií od 1. januára 2022 do 31. júla 2023. Medzi štyri najlepšie inzerované lieky patrili liečivá od Novo Nordisk Ozempic a Wegovy a tabletky na cukrovku Rybelsus.

Reklamné náklady na tieto lieky predstavovali 358 miliónov dolárov, alebo asi tri štvrtiny celkových výdavkov na reklamu na lieky proti obezite a cukrovke počas prvých siedmich mesiacov tohto roka. Dánska farmafirma natlačila do reklamy lieku Ozempic 120 miliónov dolárov. MediaRadar vo vyhlásení uviedol, že nárast popularity Ozempicu mal „pozitívny vplyv aj na podobné lieky“.

„Ide o klasický prípad, že stúpajúci príliv zdvihne všetky lode,“ uviedol generálny riaditeľ MediaRadar Todd Krizelman vo vyhlásení. „S rastúcou popularitou Ozempicu rastie aj dopyt po iných liekoch na chudnutie a cukrovku, najmä po Wegovy, ktorý tento rok zaznamenal výrazný nárast popularity u pacientov.

Analytik BMO Capital Markets Evan David Seigerman si myslí, že tržby za tieto „zázračné“ lieky môžu len v USA dosiahnuť v najbližších rokoch až 70 miliárd dolárov.

Chuť na všetky veci súvisiace s chudnutím rapídne stúpa aj na Wall Street. Akcie výrobcu liekov Eli Lilly sa zaradili v indexe S&P 500 medzi najvýkonnejšie farmaceutické akcie v tomto roku. Zatiaľ čo lieková bonanza na trhu s obezitou je skutočná, akciový duopol farmaceutických firiem je nateraz bohato cenený. Zásadnou informáciou pre investora bude to, že do hry sa chce zapojiť aj ďalší veľký hráč.

Tretí hráč