Vyhliadky pre hurikánovú sezónu v Atlantiku neveštia nič pekné. Očakáva sa aktívnejšia sezóna, ako býva zvyčajné. Tropická búrka Dexter, ktorá sa počas druhého augustového týždňa sformovala, by mala byť len štvrtou z celkovo dvanástich, ktoré sa môžu do konca sezóny na konci novembra potenciálne premeniť na hurikán.
Meteorológovia majú k dispozícii množstvo dát, ako sú teplota vody, smer a sila vetra, a na ich základe predpovedajú pravdepodobnosť výskytu hurikánu a jeho silu. Samozrejme, niekedy predpoveď nevyjde. V roku 1992 mala byť mierna sezóna, no skončilo to neslávnym hurikánom Andrew, ktorý prepisoval rekordy v počte obetí a objeme škôd. Rok 2010 priniesol množstvo hurikánov, ale našťastie ani jeden nezasiahol americkú pevninu.
V modernej histórii sú letné mesiace slabšie
