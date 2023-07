Teplomer vonku ukazuje okolo 35 stupňov. To je ideálne na dovolenke, no nie na pracovisku. Od zamestnancov sa vyžaduje maximálny výkon bez ohľadu na okolnosti súvisiace s vysokými teplotami. Zamestnávatelia by nemali zabúdať vytvárať im optimálne podmienky aj počas horúcich mesiacov. Ako to zvládajú a na aké špecifiká musia firmy prihliadať? TREND sa na to spýtal priamo ich zástupcov.

Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov, Heineken Slovensko

Za úplný základ považujeme zabezpečenie dostatočného pitného režimu. Okrem toho máme zhruba 90 percent kancelárií klimatizovaných, na linkách a skladoch máme nainštalované chladivé tepelné výmenníky, ktoré prinášajú zamestnancom väčší komfort počas letných horúčav.

Na exponovaných miestach vo vonkajších priestoroch sú k dispozícii rozprašovače vody. Príležitostne pripravujeme pre zamestnancov aj akciu „ochlaď sa nanukom“, kde si môžu vybrať z ponuky mrazených pochúťok. Nielen počas letných horúčav, ale v priebehu celého roka môžu zamestnanci, ktorým to charakter ich práce dovoľuje, využívať možnosť práce z domu niekoľkokrát do týždňa, podľa dohody s nadriadeným.

Júlia Koľajová, HR manažérka, YIT Slovakia

O komplexný komfort zamestnancov sa snažíme počas celého roka, bez rozdielu na sezónu. Pracovníkom na stavbách, ktorí sú vystavovaní neduhom počasia, preto zabezpečujeme kvalitné funkčné oblečenie pre tepelný komfort počas celého roka, či už do chladu alebo letných horúčav. Pracovné priestory v Pradiarni a v kanceláriách priamo na stavbách máme klimatizované. Flexibilným pracovným časom a home officeom umožňujeme, aby sa naši zamestnanci nemuseli počas veľkých teplôt zbytočne presúvať.

Počas veľmi vysokých teplôt urobíme zamestnancom radosť a nakúpime nanuky na schladenie. Staráme sa o pitný režim pracovníkov na stavbách, ale aj administratívnych pracovníkov formou čajov, nápojov alebo výberovej kávy, ktoré majú zamestnanci k dispozícii po celý rok. Takisto podporujeme zdravý životný štýl poskytovaním čerstvého ovocia, raňajok formou rôznych cereálií, alebo napríklad medu od vlastných včiel. To všetko si môžu užiť na rooftop terase Pradiarne či open-air terase na „bunkovisku“ stavby.

Michal Hájek, riaditeľ oddelenia marketingu a PR, Corwin

Keďže sídlime v moderných administratívnych priestoroch, nemusíme v rámci roka riešiť žiadne špeciálne opatrenia v súvislosti s počasím panujúcim vonku. Konkrétne, v lete profitujeme z toho, že všetky naše budovy využívajú najmodernejšie systémy chladenia, ktoré zaisťujú príjemné vnútorné prostredie a zároveň chránia zdravie zamestnancov.

V prípade Blumentálu ide o pokročilé fancooily a v prípade Einparku sme aplikovali technológiu chladiacich trámov, ktoré vyžadujú minimálne množstvo energie, čím navyše šetria nájomcom náklady. Strechy oboch budov sú navyše vegetačné, čo znamená, že nielen výborne izolujú pred teplom, ale majú počas slnečných dní na povrchu až o 25 stupňov nižšiu teplotu ako mnohé tradičné krytiny.

Nesálajú tak akumulované teplo do okolia. Okrem toho dokážu zadržať dažďovú vodu a jej postupným odparom ochladzovať okolie. Počas celého roka tak majú naši zamestnanci stabilné a príjemné pracovné prostredie, ku ktorému, samozrejme, patrí aj zabezpečenie pitného režimu alebo aj nanukov v kancelárii.

Richard Duda, generálny riaditeľ, Tauris Group

Vzhľadom na produkciu potravín v našich výrobných a skladovacích prevádzkach zameranú na výrobu mäsa a mäsových výrobkov sú nastavené a regulované štandardné teplotné parametre, a to chladnejšie, pohybujúce sa v rozmedzí od plus štyroch stupňov Celzia do maximálne plus dvanásť stupňov Celzia vo výrobných a skladovacích priestoroch. Tieto vychádzajú z legislatívnych a interných požiadaviek ako základné pre zabezpečenie výroby zdravotne bezpečných potravín.

Zamestnancom zároveň aj z tohto dôvodu pripomíname nutnosť dodržiavania pitného režimu a obozretnosť pri prechode z chladnejších pracovných priestorov do vonkajšieho prostredia, čo môže vyvolať teplotný šok pre organizmus. Na pracoviskách sa nachádzajú automaty, kde si zamestnanec vie vybrať vyhovujúci nápoj, respektíve si vie zadarmo zobrať filtrovanú vodu.

V závodnej jedálni je okrem čaju a nápojovej ponuky naďalej zaradené extra ovocie, pretože obsahuje vitamíny a minerály. Všetky administratívne priestory sú vybavené klimatizačnými jednotkami a automatmi s filtrovanou vodou, ktorá je k dispozícii neustále.

Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu, Arriva na Slovensku

Je pre nás prioritou poskytovať kolegyniam a kolegom vyhovujúce pracovné podmienky a pre objednávateľov i cestujúcich zabezpečovať kvalitné služby verejnej autobusovej dopravy. Na Slovensku zamestnávame viac než 2 500 zamestnancov, prevádzkujeme 1 500 autobusov, v ktorých sa ročne prepraví 50 miliónov cestujúcich.

Na všetkých pracoviskách máme zabezpečený prísun pitnej vody, či už formou barelov s vodou, výdajných automatov sódy bez obmedzenia, prípadne automatov s balenou vodou alebo nápojových lístkov.

Pracoviská vrátane autobusov sú v prevažnej väčšine klimatizované, vo všetkých novozaradených autobusoch je klimatizácia nevyhnutnou výbavou pre lepší komfort nielen cestujúcich, ale aj vodičov. Vďaka postupnej a pravidelnej obnove vozidlového parku je aktuálne v prevádzke takmer 90 percent klimatizovaných autobusov zabezpečujúcich mestskú a prímestskú autobusovú dopravu. Vodiči majú počas prestojov a odpočinku k dispozícii možnosť osvieženia využitím sprchy v denných miestnostiach.

Erika Čipková, HR manažérka, Dachser Slovakia

Naša logistická spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom, ale aj externým vodičom celoročne studenú a teplú vodu zo stojanových zásobníkov. Administratívne priestory sú vybavené nastaviteľnými žalúziami a klimatizáciou, ktorá sa pravidelne pred letnou sezónou prečisťuje.

Samozrejmosťou sú chladničky v kuchynkách pre zamestnancov. Zamestnanci majú možnosť využiť firemný benefit – príspevok na letný tábor pre deti vo výške 130 eur na jedno dieťa. Aj takýmto spôsobom prispievame k príjemnému prežívaniu letných dní našich zamestnancov.

Jiří Koudela, generálny riaditeľ, Columbus Energy Slovensko

Uvedomujeme si, že horúce letné počasie predstavuje pre ľudské telo nemalú záťaž a preto poskytujeme našim zamestnancom v letnom období viacero benefitov. Okrem klimatizovaných kancelárií, zabezpečenia pitného režimu a možnosti pracovať z domu, čo už je dnes štandardom vo viacerých spoločnostiach, si môžu naši zamestnanci po dohode s nadriadeným individuálne rozvrhnúť pracovný čas v rámci jednotlivých dní v týždni.

Pracovať teda môžu podľa svojich osobných preferencií napríklad od skorého rána a v priebehu dopoludnia, prípadne neskoro popoludní, keď sa horúčavy aspoň trochu zmiernia. A pretože sme na slovenský trh vstúpili len nedávno (v máji tohto roku), pre zamestnancov sme si pripravili špeciálny systém letného odmeňovania pri odporučení inštalácie fotovoltiky niekomu blízkemu či známemu. Majú tak jedinečnú možnosť podieľať sa na raste našej firmy. Ak sa nám tento systém benefitov osvedčí, určite v ňom plánujeme pokračovať aj po letnom období.

Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa, Volkswagen Slovakia

Ako jedno z opatrení v rámci ochrany zdravia zamestnancov v extrémne teplých dňoch vyhlasujeme vo výrobných prevádzkach mimoriadne teplotné prestávky. Zároveň sú po celom závode trvalo rozmiestnené stojany s kvalitnou čistou vodou. Medzi ďalšie opatrenia patrí napríklad zabezpečenie iontových nápojov pre výrobných zamestnancov, vetranie výrobných hál, tienenie svetlíkov, ventilátory na pracoviskách a podobne.

Linda Valko Gáliková, PR manažérka, 365.bank

Naši zamestnanci majú flexibilný pracovný čas, čo môžu oceniť najmä v letných mesiacoch. Zároveň tí, ktorým to povaha ich práce dovoľuje, môžu pracovať aj z domu, pričom home office majú k dispozícii až desať dní do mesiaca. Môžu ho čerpať v ľubovoľných dňoch v závislosti od svojich potrieb.

Tento pôvodne benefit sa v 365.bank po pandémii koronavírusu stal novým normálom a štandardným pracovným postupom. Ako banka zároveň ponúkame aj benefit, ktorým je 10 dní dovolenky nad rámec legislatívy, a tak môžu zamestnanci práve počas letných dní tráviť viac času s rodinou.

Iveta Dorčáková, hovorkyňa, Slovenská pošta

Prevádzkové hodiny vybraných pobočiek sa spravidla upravujú v období od júna do septembra, čiže počas troch letných mesiacov (jún, júl, august). Priebežne vytvárame priaznivejšie podmienky tak pre zamestnancov, ako i zákazníkov inštaláciou klimatických zariadení.

V rámci interných opatrení sme na ochranu zdravia zamestnancov pred záťažou teplom pri práci napríklad upravili na jednotlivých pracoviskách režim práce posunom začiatku alebo konca pracovnej zmeny, predĺžením prestávok alebo zaraďovaním ďalších prestávok v práci na odpočinok a ochladenie organizmu chladnou vodou.

Počas leta na pracoviskách, kde to prevádzkové podmienky dovoľujú, je uplatňovaný pružný pracovný čas. Pracovníkom tiež zabezpečujeme optimálny pitný režim, dostupnosť pitnej vody je samozrejmosťou. V tomto roku dostal každý zamestnanec, ktorý dlhodobo pracuje na vonkajšom pracovisku nápojové poukážky, ktoré môže použiť na nákup vhodných nápojov na doplnenie minerálnych látok do organizmu.