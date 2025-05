Veľké európske podniky v súčasných štvrťročných výsledkoch preukazujú výnimočnú odolnosť. Zisky, merané na vzorke viac ako 200 spoločností indexu MSCI Europe, vzrástli v priemere o 3,8 percenta, teda výrazne viac oproti pôvodne odhadovanému poklesu o 1,4 percenta. Pozitívny trend potvrdzujú aj dáta Bloomberg Intelligence o raste tržieb, ktorý taktiež prevyšuje očakávania.

