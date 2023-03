Prudký nárast hodnoty dolára v poslednom období negatívne pocítili ekonomiky mnohých krajín. Po tom, čo minulý rok vyletel na maximá, prehĺbila sa chudoba v krajinách, ktorých meny sú na dolár naviazané. Niektoré sa dostali na pokraj platobnej neschopnosti.

Od Egypta cez Pakistan až po Libanon či Ghanu – sila amerického dolára nútila tieto krajiny míňať vzácne zahraničné rezervy na podporu výmenných kurzov. Niektorí prognostici teraz hovoria o začiatku viacročného poklesu americkej meny. Nie je to však také jednoduché.

„Vrchol dolára je určite za nami a pred nami je štrukturálne slabší dolár,“ povedal vedúci výskumu v hedžovom fonde K2 Asset Management George Boubouras podľa Bloombergu. „Áno, inflácia v USA je tvrdohlavá, áno, trh so sadzbami signalizuje vyššie úroky, ale to nepopiera skutočnosť, že ostatné ekonomiky vo svete dobiehajú USA“.



Fed už podľa odborníkov drasticky sadzby zvyšovať nebude. To by malo znižovať jeho úrokový diferenciál vzhľadom k ostatným svetovým menám. Niektorí analytici očakávajú, že práve to bude kľúčový faktor oslabovania dolára.

Slabší dolár znamená, že prakticky každá iná mena posilní, pretože ich centrálne banky budú naďalej sprísňovať. Analytici Lombard Odier, nezávislej švajčiarskej bankovej skupiny so sídlom v Ženeve, skonštatovali, že v budúcnosti možno očakávať oslabovanie amerického dolára, keďže viaceré faktory sa zmenili.

Patrili medzi ne pozitívne správy o raste čínskej ekonomiky, ustupujúce riziká plynového šoku z pohľadu šiestich až deviatich mesiacov v Európe a spomalenie tempa sprísňovania sadzieb Fedu.

„Naše ukazovatele sa teraz posunuli a naznačujú, že pokles dolára voči euru aj japonskému jenu by mohol pokračovať, najmä v prvom polroku. Európske obchodné podmienky sa zlepšujú a obchodný deficit sa už začína zmenšovať, čím sa situácia z roku 2022 z veľkej časti obrátila. Euro by preto malo byť lepšie podporované voči radu iných mien“.

V skutočnosti však bude všetko závisieť od toho, či sa globálna ekonomika zrýchli alebo spomalí. Sila dolára totižto súvisí primárne so situáciou v ekonomike a na finančných trhoch. Rovnica je jednoduchá – optimizmus = oslabovanie dolára, pesimizmus = posilňovanie dolára.

Úľava pre svetovú ekonomiku