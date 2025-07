Americký dolár zažil najhorší prvý polrok od roku 1973. Od začiatku roka oslabil o viac než desať percent voči košu hlavných mien – vrátane eura, libry či jenu. Pád dolára nie je len číslom na grafe. Je odrazom nervozity, ktorú do globálnych trhov vlial návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu, jeho obchodné vojny, hrozba rastúcich ciel a najmä obrovský dlh Spojených štátov.

Dolárový index, ktorý sleduje jeho silu voči šiestim hlavným menám, sa za prvých šesť mesiacov roka prepadol o 10,8 percenta. To je najhorší úvod roka od konca éry Bretton Woods, keď bol dolár ešte krytý zlatom. „Dolár sa stal obetným baránkom chaotickej politiky Trumpa 2.0,“ komentuje Francesco Pesole, menový stratég ING.

Trhy znervózňuje nielen obchodná vojna a Trumpove nevyspytateľné vyhlásenia o recipročných clách, ale aj obrovské americké zadlženie a rastúce obavy o nezávislosť Fedu. Dolár tak prichádza o status bezpečného prístavu.

Kongres navyše schválil daňový a výdavkový balík prezidenta Donalda Trumpa, ktorý má v priebehu dekády pridať k americkému dlhu ďalších 3,2 bilióna dolárov. Obavy o udržateľnosť amerických financií vyháňajú investorov aj z trhu štátnych dlhopisov.

Odliv do Nemecka a zlata

Pád dolára prekonal všetky predpovede. Ešte na začiatku roka analytici očakávali, že Trumpova obchodná vojna viac poškodí ekonomiky mimo USA, zatiaľ čo v Amerike vyššia inflácia dolár posilní. Opak je pravdou. Euro, ktoré podľa Wall Street malo padnúť až na paritu s dolárom, od januára vyskočilo o 13 percenta nad hranicu 1,17 dolára. Investori totiž začali viac veriť rastu v Európe než v USA a siahajú po bezpečných aktívach, ako sú napríklad nemecké dlhopisy.

„Amerika zažila šok v podobe zmeny politického rámca,“ hovorí Andrew Balls, investičný riaditeľ Pimco pre globálne dlhopisy. Dolár podľa neho zatiaľ neohrozuje nič, čo by mu mohlo zobrať status svetovej rezervnej meny. No to neznamená, že nemôže prudko oslabiť. Čoraz viac investorov totiž začína svoj dolárový risk priamo hedžovať, čím dolár ešte viac oslabuje.

Ďalším kladivom na dolár sú očakávania, že Fed zníži sadzby rýchlejšie, než sa čakalo – aj pod Trumpovým tlakom. Trh predpokladá aspoň päť štvrťpercentných znížení do konca budúceho roka. Práve stávky na uvoľnenie menovej politiky pomohli americkým akciám vyštverať sa na rekordné maximá – aj napriek obchodným vojnám a konfliktom na Blízkom východe.

Na výslnie sa preto derie zlato, a od začiatku roka zdraželo o 25 percent. Dosahuje rekordy, keďže centrálne banky a ďalší investori skupujú drahý kov zo strachu, že dolárové aktíva budú ďalej strácať hodnotu. Rýchlosť poklesu amerického dolára a fakt, že stávky na slabý dolár sú už preplnené, však vedú analytikov k očakávaniam, že by sa mohol stabilizovať. „Myslím, že tempo jeho poklesu sa spomalí,“ tvrdí Guy Miller, hlavný stratég poisťovne Zurich.

Americké akcie ešte neskolabovali