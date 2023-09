Neprejde týždeň, ktorý by neukázal na zhoršené ekonomické vyhliadky najväčších ekonomík sveta. Ani tento to nebolo iné, keď zlé makroekonomické dáta zasiahli Nemecko aj Čínu zároveň. Prepad dvoch najvýznamnejších exportérov ukazuje, že problém sa čoskoro rozleje aj do importérskych štátov.

Vo štvrtok nemecký štatistický úrad zverejnil ďalší prepad domácej priemyselnej produkcie, medzimesačne o 0,8 percenta. Na ročnej báze je priemyselná výroba nižšie o vyše dve percentá a od vzniku pandémie stále o sedem percent. Najviac trpia energeticky náročné odvetvia, ktoré zaznamenali dvojciferný prepad.

„Nemecká priemyselná výroba pokračuje v strmom páde a dokonca aj zarytí pesimisti sú vystrašení,“ povedal Carsten Brzeski, ekonóm holandskej banky ING.

K energeticky náročným odvetviam sa smutne zaradili aj automobilový priemysel, ktorý prepadol o deväť percent. Toto číslo výrazne kontruje slovenskej výrobe vozidiel, ktorá v druhom kvartáli potiahla HDP k jednému z najlepších rastov v Európe napriek prepadu domácej spotreby.

Tento optimizmus však nebude trvať dlho, na čo poukazujú aj nemecké nové objednávky, ktoré medzimesačne prepadli o 11 percent, najviac od apríla 2020.

„Aj keď je počet nevybavených objednávok stále vysoký, neustále klesá, takže je nepravdepodobné, že by dlhšie podporoval výrobu,“ povedala pre FT Franziska Palmas, ekonómka z konzultantskej spoločnosti Capital Economics. „Očakávame, že produkcia vo zvyšku roka bude ďalej klesať a prispeje k tomu, že Nemecko upadne späť do recesie“.

Recesia – nerecesia, je to irelevantný pojem. Ekonomika Nemecka ani eurozóny už rok nerastie a iba sa potáca okolo nulových hodnôt. Postupne na ňu čoraz viac dopadajú rastúce úrokové sadzby a je len otázkou času, kedy sa ekonomika zlomí do hlbšej recesie.

Aj keď Európa predstavuje významné riziká, nie je na tom najhoršie. Najväčšie globálne problémy súčasnosti prežíva Ázia. Kým euro spadlo voči doláru na 3-mesačné minimá, čínsky jüan spadol voči nemu na 16-ročné minimá. Tým prekonal aj úrovne z globálnej finančnej krízy.