Warren Buffett minulý týždeň prekvapil investorov, keď vo svojom výročnom liste akcionárom vyzdvihol japonské firmy a oznámil zvýšenie podielu v piatich z nich – Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo a Itochu.

Veštec z Omahy svoju náklonnosť ku krajine vychádzajúceho slnka naznačil už dávnejšie. Spoločnosť Berkshire Hathaway po prvý raz zverejnila podiely v japonských konglomerátoch už v roku 2020. Odvtedy japonský akciový index Topix takmer zdvojnásobil svoju hodnotu a niektoré spoločnosti z Buffettovho portfólia zaznamenali niekoľkonásobný rast.

Podľa experta na finančné trhy a autora knihy The Fearful Rise of Markets Johna Authersa nie je dôvodom tohto geografického presunu len vysoké ocenenie amerických akcií, ale aj fakt, že v Japonsku sa opätovne dostávajú do popredia hodnotové akcie.

Faktor japonského rastu

Aj keď sú akcie podhodnotené, potrebujú impulz, aby naplno prejavili svoj potenciál. V Japonsku sa týmto impulzom stali reformy známe ako Abenomika, ktoré prinútili firmy správať sa zodpovednejšie voči akcionárom a efektívnejšie využívať nahromadenú hotovosť. Výsledkom je najväčší rozdiel v dividendových výnosoch medzi japonskými a americkými spoločnosťami za poslednú dekádu.

Samotný Buffett vlani označil prístup japonských firiem k akcionárom za „nadštandardný“ v porovnaní s americkými firmami.

Japonsku pomáha aj oslabený jen. Medzi investormi je totiž hlboko zakorenené vnímanie, že väčšina japonských spoločností sú exportéri. Preto majú akcie tendenciu rásť, keď jen oslabuje, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť tamojších výrobkov v zahraničí.

„Ak k tomu pridáme náznaky oživenia ekonomiky a rastúce úrokové sadzby, ktoré do krajiny lákajú nový kapitál, je zrejmé, že Japonsko má dobré predpoklady na to, aby finančné toky zo Spojených štátov smerovali práve sem,“ tvrdí Authers pre agentúru Bloomberg.

Analytici sú optimistickí

Na rozdiel od amerického akciového trhu, kde dominujú technologickí giganti, japonský podnikový sektor vyniká väčšou rozmanitosťou a nižšou koncentráciou. Viac ako tretina spoločností v indexe Topix 500 sa navyše ku koncu septembra minulého roka obchodovala pod účtovnou hodnotou – čo môže byť lákavým signálom pre hodnotovo orientovaných investorov, ako je Buffett.

Napriek očakávanému zvyšovaniu úrokových sadzieb japonskou centrálnou bankou a neistote spojenej s politickým vývojom v USA – vrátane potenciálneho návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu – analytici očakávajú zlepšenie ziskovosti firiem. Japonská ekonomika totiž prechádza z deflačného prostredia do rastového režimu.

Analytici preto predpokladajú, že výkonnosť japonských firiem bude v tomto roku priaznivá. Podľa prieskumu agentúry Bloomberg by index Topix mohol v tomto roku stúpnuť v priemere o 7,8 percenta.

„V roku 2025 zohrá sila japonskej ekonomiky kľúčovú úlohu pri raste akciového trhu. Vďaka robustnému domácemu dopytu môžu japonské akcie predstihnúť ostatné ázijské regióny,“ dodáva Tomo Kinoshita, stratég z Invesco Japan.