Platí základné vysvetlenie, že dôvodom, prečo sa realitný trh zastavil, sú práve vysoké úrokové sadzby. Alebo sú tam aj ďalšie faktory?

Vnímame to ako ten najdôležitejší faktor. Obzvlášť, keď sa pozrieme na predchádzajúce roky. Videli sme počas pandémie, že ekonomika bola ako keby zabrzdená a ceny nehnuteľností napriek tomu rástli a to až do bodu, kedy sa začala aplikovať reštriktívna monetárna politika. Je otázne, do akej miery zohralo rolu to, že samotné ceny boli aj už na veľmi vysokej úrovni, to určite tiež so zvýšenými úrokovými sadzbami prispelo k cenovému obratu.

Fundamenty sledujete aj vo veľmi zaujímavom kompozitnom grafe, k nemu sa ešte vrátime. Ešte predtým sa pozrime na kraje. V oblastiach, ktoré boli najdrahšie, teda Bratislava Košice a Prešov, bol pokles najvýraznejší. Z okresov sa najviac hýbali Bratislava 1 a Poprad. Máme aj okresy, kde je vývoj opačný?

Vývoj po jednotlivých okresoch veľmi neanalyzujeme, keďže zvykne byť veľmi volatilný, obzvlášť v okresoch, kde máme relatívne málo pozorovaní a kde je k dispozícii relatívne málo ponúk. Keby som to mal všeobecne pomenovať, vo všetkých krajoch platí to, že k najväčšiemu poklesu prichádza v najdrahších okresoch, v drvivej väčšine prípadov sú to ako keby sídelné mestá kraja. Výnimkou je v tomto prípade Prešov, kde je cenovým lídrom okres Poprad, keďže je to oblasť cestovného ruchu. Ešte možno spomenúť Bratislavský kraj, kde k poklesu dochádza v podstate vo všetkých okresov, ale to je aj spôsobené aj tým, ako blízko sú všetky okresy hlavnému mestu.