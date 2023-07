Mnohí profesionálni investori, ktorí vstupujú do druhej polovice tohto roka s dvojcifernými akciovými ziskami, akosi tušia, že to najlepšie už majú v tomto roku za sebou.

Globálne akcie sa po náraste v priemere približne 15 percent v prvom polroku 2023 oddelili od zhoršujúcej sa ekonomickej situácie. Na Wall Street je čoraz viac počuť varovania popredných svetových finančných manažérov, že pretekať sa s rýchlo rastúcimi akciami je odteraz riskantný krok. Toto posolstvo podporujú aj rastúce varovania pred ziskami podnikov, ktoré budú reportovať o dva týždne svoje výsledky.

Čím ďalej riskantnejšie

„Terajšia odolnosť akciových trhov zasieva semienka ich krehkosti do budúcna,“ povedal Andrew McCaffery, globálny investičný riaditeľ spoločnosti Fidelity International. „Ďalšia recesia určite príde, keď sa nakoniec prejavia oneskorené účinky súčasných politík," varuje McCaffery.

Čoraz viac jastrabej rétoriky centrálnych bánk a množstvo varovaní pred neuspokojivými firemnými ziskami znižujú optimizmus v súvislosti s mäkkým hospodárskym pristátím po prvom polroku. Technologický skok v hodnote piatich biliónov dolárov poháňaný monetizovaním výhľadov umelej inteligencie investorov nadchol. Mnohí dúfajú, že trh bude rozdávať dobré karty do hry aj naďalej.

„Akciové a úverové trhy možno v druhej polovici roka čaká nepríjemné prekvapenie,“ povedal Joseph Little, globálny hlavný stratég spoločnosti HSBC Asset Management. „Mohlo by to vyplynúť z kombinácie slabších fundamentov postavených proti tomu, čo v súčasnosti očakávajú účastníci trhu, čo v žiadnom prípade nevyzerá na mäkké pristátie,“ dodal.

Problémové firemné zisky

FedEx, Siemens Energy a niektoré európske priemyselné firmy pozastavili ohlásenie svojich výhľadov, čo pre investorov indikuje možné nepríjemnosti, keďže o dva týždne sa naplno rozbehne výsledková sezóna. Analytici znižujú prognózy firemných ziskov naprieč odvetviami, po období prekvapivej odolnosti zo začiatku tohto roka.

„Myslím si, že pre mnohé sektory a odvetvia to môže byť posledný dobrý štvrťrok,“ povedal Luke Newman, manažér fondu Janus Henderson Investors a poznamenal, že v porovnaní s obdobím spred roka môžu mať teraz spoločnosti väčšie problémy preniesť zvýšenie nákladov na spotrebiteľov.

Centrálne banky nepomôžu