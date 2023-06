Americké regionálne banky sa snažia obnoviť stratenú reputáciu a naštartovať investičný apetít. V druhom kvartáli nakúpili ich manažéri najviac akcií svojho finančného domu za tri roky. Aj takto sa banky snažia napraviť renomé po kolapse viacerých z nich.

US Bancorp, East West Bancor, Zions Bancorp a SoFi Technologies sú len niektoré banky, ktoré zaznamenali intenzívne nákupy bankových insiderov, teda svojich riadiacich pracovníkov.

Signál pre investorov

Akciové trhy nákupy a predaje akcií manažérov firiem ostro sledujú, pretože veria, že insideri majú viac informácií o vyhliadkach spoločnosti.

Americká komisia pre cenné papiere a burzy nariaďuje vedúcim pracovníkom spoločností zverejniť všetky takéto obchodné aktivity do dvoch pracovných dní od dátumu transakcie. Aj bežný investor tak má šancu dozvedieť sa, ako si veria manažéri spoločností. Profesionálni investori tiež po nákupoch insiderov často pridávajú kapitál do svojich akciových pozícií .

V druhom štvrťroku len do konca mája nakúpilo akcie vlastných

bánk 778 vedúcich pracovníkov v porovnaní s 324 kupujúcimi počas celého prvého štvrťroka.

„Insideri by mali mať dobrý prehľad o tom, ako sa drží ich vlastná základňa bankových vkladov, takže by sme neočakávali nákupy, ak by sa veci v zákulisí rozpadali,“ povedal akciový stratég spoločnosti Morningstar Eric Compton. „Toto zostáva jedným z mála signálov, ktoré môžeme získať v medziobodobí reportovania hospodárskych výsledkov bánk,“ dodal.

„Vedúci predstavitelia bánk tým vysielajú signál, že trhy reagovali na krach dvoch regionálnych poskytovateľov úverov prehnane,“ uviedol viceprezident pre výskum spoločnosti VerityData Ben Silverman.

Akcie bánk sa v posledných týždňoch stabilizovali, ale marcové straty sa im nepodarilo obnoviť. Finančný index S&P 500 (SPSY) aj regionálny bankový index KBW (KRX) sú za máj v zelených číslach, ale v doterajšom priebehu roka klesli o viac ako štyri, resp. 22 percent.

Predčasný optimizmus