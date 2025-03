Index S&P 500 stratil osem percent zo svojho februárového historického maxima, keďže investori sa obávajú, že clá zavedené Donaldom Trumpom zvýšia ceny dovozu, obmedzia spotrebiteľský dopyt a spomalia ekonomiku. To by mohlo negatívne ovplyvniť firemné zisky.

Najväčšie straty pritom zaznamenala skupina tzv. Magnificent Seven, najmä investori Tesly, ktorej akcie si od začiatku roka odpísali 38 percent. Zvyšok akcií z tejto skupiny (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia) zaznamenal pokles v rozmedzí od 8 do 15 percent. ETF, ktoré kopíruje vývoj akcií siedmich spoločností stratilo všetky zisky dosiahnuté od novembra minulého roka, a jeho výkonnosť sa vyrovnala širšiemu trhu.

The $MAGS Mag 7 stocks have now given back all gains made since Nov'24 and are now back in line with the broader market (excluding Mag 7) $XMAG pic.twitter.com/Dj2UrnoiKP — Peter Harris | GldSpy (@GldSpy) March 17, 2025

Pokles cien akcií sa odrazil aj v zníženej očakávanej budúcej ziskovosti. Najdrahšie tituly, ktoré sa obchodovali s vysokými pomermi cena/zisk, sa prepadli, hoci mnohé z nich nečelia priamemu riziku straty dopytu.

Na trhu je však viacero firiem s kapitalizáciou nad sto miliárd dolárov, ktoré môžu byť pre investorov atraktívne. Analýza akciového stratéga Trivariate Research Adama Parkera ukazuje, že spoločnosti s najvyšším očakávaným rastom tržieb dosahujú dlhodobo lepšiu výkonnosť. Rovnako sa darí akciám s nízkym objemom stávok na ich pokles.

Jednoducho povedané, rastúce firmy, ktoré majú podporu býkov na trhu, majú tendenciu prekonávať ostatné veľké spoločnosti. Parkerove údaje naznačujú, že pri poklese indexu S&P 500 o viac ako dve percentá mesačne sa najlepším veľkým spoločnostiam darí odolávať lepšie. Medzi tituly, ktoré by mohli byť výhodnou investíciou, patria Visa, Mastercard, Oracle či Netflix.

Eli Lilly sľubuje rýchly rast

Ďalším silným hráčom je farmaceutická spoločnosť Eli Lilly. Analytici očakávajú, že jej tržby, ktoré v súčasnosti dosahujú 804 miliárd dolárov, porastú do roku 2026 každoročne o 16 percent a do roku 2028 sa priblížia k 93 miliardám dolárov.

Osobitne vysoký rast sa predpokladá pri liekoch na obezitu typu GLP-1, ktoré by mali v roku 2028 dosiahnuť takmer 60 miliárd dolárov v tržbách. Očakáva sa, že celkové výdavky na liečbu obezity presiahnu 100 miliárd dolárov ročne, pričom produkty Eli Lilly majú dominantné postavenie na trhu. To by malo podporiť aj rast ziskov. Analytici predpokladajú, že zisk Eli Lilly porastie v nasledujúcich troch rokoch ročným tempom 23 percent.

Ďalším atraktívnym titulom je spoločnosť Salesforce s trhovou kapitalizáciou 268 miliárd dolárov. Spoločnosť poskytuje firemné cloudové riešenia, čoraz viac akcentujúce AI analytiku. Jej tržby by mali rásť ročným tempom desať percent a do roku 2028 dosiahnuť takmer 54 miliárd dolárov.

Spoločnosť transformuje svoje cloudové riešenia pre predaj a marketing na systémy poháňané umelou inteligenciou. Tie zákazníkom ušetria čas a náklady, pričom im umožnia efektívnejšie plánovať a optimalizovať procesy. To by mohlo podporiť dopyt po jej produktoch a umožniť zvýšenie cien služieb. Aj keby sa globálna ekonomika spomalila, nepredpokladá sa, že by firmy výrazne obmedzili investície do dlhodobých technológií, ako sú AI riešenia.

Ziskovosť Salesforce by mala rásť spolu s tržbami. Hoci spoločnosť plánuje zvýšiť kapitálové výdavky, mnohé prevádzkové náklady neporastú takým tempom ako príjmy. Analytici očakávajú mierne zlepšenie marží a rast zisku o jedenásť percent ročne. Hodnota akcií tak má priestor na rast. V súčasnosti sa obchodujú za 25-násobok očakávaného zisku na najbližších 12 mesiacov, čo je pokles oproti marcovému maximu 32-násobku.