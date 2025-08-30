Pomer ceny k jednotke ziskov môže byť pri niektorých akciových tituloch vysoký, až absurdný - mimo reality a zdanlivo bez obmedzenia. Konzervatívni investori spravidla nechcú platiť viac ako pätnásť až dvadsaťnásobok zisku na akciu.
Ak ide o rýchlo rastúcu spoločnosť, môžu byť ochotní zaplatiť viac. Napriek tomu aj medzi veľkými spoločnosťami nájdeme prípady, keď sa akcie obchodujú za vysoké desiatky násobkov ziskov, alebo dokonca aj za viac ako stonásobok. Pomer ceny a ziskov je totiž čiastočne funkciou očakávaní budúcej ziskovosti.
Na rozdiel od nej ale v prípade úrokových nákladov existuje jasný limit, čo firma ešte zvládne a čo už nie. Platí, že čím lacnejšie si dokáže požičať, tým väčšie marže a zisky môže dosiahnuť. Vyššie zisky následne podporujú rast ceny akcií.
Nie je priestor na chyby
Úrokové náklady firiem sa odvíjajú od rizikovej prirážky k bezpečným vládnym dlhopisom. Táto riziková prirážka v USA aktuálne klesla pod jeden percentuálny bod, čo je najmenej za posledných tridsať rokov. Za týchto okolností prestáva mať tento obchod zmysel, pretože investor na seba berie väčšie riziko a nedostáva zaň takmer žiadnu kompenzáciu.
Priestor na chyby sa zmenšuje na minimum – firmy si totiž na rozdiel od vlády nemôžu vytlačiť peniaze a na splácanie dlhu si musia zarobiť. Ak nastane problém, likvidita sa stratí a firemné dlhopisy bude problém predať bez strát. V časoch turbulencii ich investori často predávajú pod cenu a so stratou.
Rizikové prirážky v čase problémov prudko rastú. V „deň oslobodenia“, ako prezident Donald Trump nazval deň zavedenia ciel na obchodných partnerov, sa prirážky zvýšili z úrovne 1,1 na 1,5 percentuálneho bodu v priebehu niekoľkých dní.
Na prvý pohľad to nemusí pôsobiť výrazne, ale ide o nárast úrokových nákladov o desiatky percent. Počas pandémie vzrástli prirážky z úrovne 1,3 až na 4,9 percentuálneho bodu, kým nezasiahla centrálna banka s cieľom upokojiť trh. Počas finančnej krízy sa dokonca vyšplhali až na úroveň ôsmich percentuálnych bodov.
Inovácie majú výhody aj riziká
