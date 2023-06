Hoci po dlhých rokoch prišlo k zlacňovaniu nehnuteľností, dostupnosť bývania sa zhoršila. Dôvodom bol prudký nárast úrokových sadzieb.

Človek s priemernou mzdou si po zohľadnení pravidiel NBS mohol na začiatku minulého roka dovoliť zobrať hypotéku na 35 štvorcových metrov bývania. V druhej polovici roka to bolo už len 32,6 štvorcového metra a v prvom kvartáli ešte takmer o meter menej – 31,7 štvorcového metra.

Úrokové sadzby sú blízko svojich maxím, takže nemal by sa očakávať ich ďalší rast. V druhom polroku sa zvýši životné minimum, ktoré odkrojí z hranice pre maximálnu splátku, niektoré pravidlá hrajú v prospech klientov.

Rovnaký výsledok pre rozdielne sadzby

Podľa regulátora mesačná splátka nesmie byť vyššia ako 60 percent čistého príjmu po odrátaní životného minima. Toto pravidlo však musí platiť aj pri testovaní dlžníka na navýšenie sadzby o dva percentuálne body. Ale maximálne do hranice šiestich percent. To v praxi znamená, že ak banka ponúka štvorpercentnú sadzbu, musí klienta otestovať, či zvládne platiť aj pri navýšení na šesť percent.

No platí to aj naopak, ak by sadzby vyrástli na šesť percent, maximálny úver ostane rovnaký ako pri štyroch percentách. Hoci, samozrejme, splátky porastú o desiatky eur.

Predstavitelia NBS počas minulotýždňového predstavenia Správy o finančnej stabilite uviedli, že s týmto pravidlom neplánujú hýbať. Keďže v súčasnosti úrokové miery prekračujú štyri percentá, znamená to, že horná hranica hypotéky sa nebude znižovať s ďalším zdražovaním peňazí.

Ako ovplyvní bývanie rast miezd a pokles cien realít