Dlhodobo nízka fluktuácia na slovenskom trhu práce prináša stabilitu pre zamestnávateľov, no pre tých, ktorí sa rozhodnú alebo sú nútení zmeniť prácu, to často znamená finančnú neistotu. Prieskum JobsIndex, realizovaný na vzorke 1 007 zamestnancov, sa zameral na to, ako Slováci zvládajú finančné výzvy spojené so zmenou zamestnania.

Výsledky prieskumu ukázali, že až dve tretiny zamestnancov na Slovensku obmedzujú výdavky počas zmeny zamestnania, pričom pätina z nich sa uchyľuje k výraznejším úsporám. Tento problém sa najviac dotýka tých, ktorí dostali výpoveď – až 81 percent z nich muselo uskromniť svoje potreby. Polovica zamestnancov, ktorí v posledných troch rokoch zmenili zamestnávateľa po tom, čo dostali výpoveď, odchádzala s odstupným. Necelá pätina z nich pritom dostala odstupné vo výške troch až štyroch mesačných platov.

Znepokojujúce je, že takmer polovica (46 percent) zamestnancov na Slovensku zažíva finančné problémy počas zmeny zamestnávateľa. Pre porovnanie, v Českej republike je to len tretina. Medzi najčastejšie problémy patrí ťažkosť so zaplatením nečakaných výdavkov či dovolenky. Alarmujúce je, že štrnásť percent respondentov má problémy s uhradením bežných výdavkov na jedlo a oblečenie. Podobné percento zamestnancov má ťažkosti so zaplatením nájomného, a desatina sa stretáva s problémami pri splácaní hypotéky.

„Pri zmene práce štvrtina ľudí využije podporu v nezamestnanosti od Úradu práce, menej ako desatine finančne pomôže rodina alebo kamaráti. Viac ako polovica ľudí nevyužije žiadnu formu podpory,“ priblížila Ľubica Melcerová, hovorkyňa Alma Career.

Prieskum tiež ukázal, že pätina slovenských zamestnancov nemá žiadne finančné rezervy. Len 29 percent má úspory, ktoré by im vystačili na viac ako tri mesiace bez príjmu. Aj preto sa mnohí zamestnanci snažia prejsť z jedného zamestnania priamo do druhého, aby sa vyhli obdobiu bez príjmu. Viac ako tretina tých, ktorí v poslednom roku zmenili prácu, dokonca prijala aj horšie pracovné podmienky, najčastejšie z finančných dôvodov, len aby si čo najskôr našli nové zamestnanie. Väčšina zamestnancov si totiž nemôže dovoliť hľadať prácu dlhšie ako tri mesiace.