Kvalitu života vo vyššom veku možno hodnotiť na základe viacerých ukazovateľov. Medzi tie kľúčové patria stredná dĺžka života a počet rokov prežitých v zdraví. Porovnanie týchto metrík v rámci Európskej únie odhaľuje značné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi.
Na Slovensku dosiahla v roku 2023 stredná dĺžka života u mužov 74,9 roka, pričom v zdraví z nich prežili priemerne iba 56,8 roka. U žien boli tieto hodnoty o niečo priaznivejšie: stredná dĺžka života dosiahla 81,5 roka a počet rokov prežitých v zdraví 58,2. V oboch prípadoch sa však Slovensko v rámci 27 členských štátov EÚ radí na jednu z posledných priečok.
Kde sú slabiny slovenskej populácie
