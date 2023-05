Niekoľko hodín po tom, ako Nemecko vyplo tri posledné reaktory vo svojich atómových elektrárňach, spustil sa reaktor Olkiluoto 3 na západnom pobreží Fínska. Je to prvá prevádzka novej atómovej elektrárne v Európe za 16 rokov. Výkonom 1 600 MW to je najvýkonnejší reaktor v Európe a druhý najvýkonnejší na svete.

Nový reaktor Mochoviec sa síce dostal do prevádzky o pár mesiacov skôr, ale bolo to len dokončenie projektu rozširovania existujúcej elektrárne ešte z 80. rokov. Slovensko sa tým nezmazateľne zapísalo do dejín najdlhšie trvajúcou dostavbou reaktora v moderných dejinách.

Nové reaktory

Fínsko si nový reaktor objednalo ešte v roku 2005 a plánovalo ho spustiť v roku 2010. Nakoniec sa to podarilo o 13 rokov neskôr. Novobudované reaktory sú však súčasťou veľkého obratu. Počas posledných dekád popularita atómovej energie klesla a prišiel útlm výstavby nových elektrární.

V Nemecku a Rakúsku je voči nim veľký odpor a ďalšie krajiny ich síce nezatvárali, ale ani neplánovali predlžovať ich životnosť. Časom ich chceli utlmiť a nahradiť obnoviteľnými zdrojmi energie či paroplynovými generátormi.

To sa však ukázalo ako nedostatočné riešenie. Obnoviteľné zdroje sú síce čisté, ale vzhľadom na ich nižšiu spoľahlivosť ich musia dopĺňať „točivé“ zdroje energie. Tie sú stabilnejšie a dajú sa zapínať a vypínať podľa potreby, čiže stabilizujú sieť.

Uhoľné elektrárne štáty odstavujú z ekologických dôvodov a vyrábať elektrickú energiu vo veľkom z plynu v čase, keď existujú obavy o jeho dostatok počas zimy, tiež nie je ideálne. Pozornosť sa tak obracia späť k atómovej energii.

Fínsko má novú elektráreň, Poľsko si novú objednalo od amerického Westinghousu. V máji sa dostal do prevádzky nový blok elektrárne Vogtle Georgia Power v USA, čo je prvý nový reaktor v USA za sedem rokov. Tento rok by mali energetici spustiť aj druhý.

Hoci vedci a inžinieri z celého sveta súťažia, kto vymyslí efektívnejší a bezpečnejší atómový reaktor nového typu, jeden veľký problém ostáva. Západ si vybudoval veľkú závislosť na ruskom jadrovom palive.