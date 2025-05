Slovensko môže čoskoro stáť pred rozhodnutím, ktoré ovplyvní jeho energetickú budúcnosť na desiatky rokov. Spojenie so spoločnosťou Westinghouse a ich technológiou AP1000 môže priniesť nielen diverzifikáciu dodávok, ale aj nové investície, pracovné miesta a rozvoj domácich podnikov. O výhodách spolupráce, pripravenosti trhu aj konkrétnych ponukách pre slovenský priemysel hovorí prezident spoločnosti Westinghouse pre Českú republiku a Slovensko Petr Brze­zina.

Aký strategický význam má ukončenie sporu a podpísanie dohody so spoločnosťou Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) pre budúce smerovanie jadrovej spolupráce, najmä s ohľadom na potenciálne projekty v regióne strednej Európy?

Vo svete je dopyt po spoľahlivých zdrojoch energie, preto sme radi, že začiatkom tohto roka došlo ku globálnej dohode so spoločnosťami Korea Electric Power Corporation (KEPCO) a KHNP ohľadom sporu o duševné vlastníctvo. Táto dohoda dáva právnu istotu obom stranám pri realizácii nových jadrových reaktorov vo svete, a teda aj v regióne strednej Európy. Zároveň poskytuje rámec na spoluprácu oboch strán.

Aké technologické, obchodné a bezpečnostné výhody ponúka Westinghouse Slovenskej republike v prípade rozhodnutia o výstavbe nového jadrového zdroja? Ako sa vaša ponuka líši od konkurencie?

Slovensku ponúkame riešenie, ktoré je technologicky vyspelé, obchodne stabilné a mimoriadne bezpečné. Reaktor AP1000 je najmodernejší tlakovodný reaktor generácie III+, ktorý je už v komerčnej prevádzke v Číne a Spojených štátoch, pričom prešiel regulačnými schváleniami v mnohých krajinách sveta. Je založený na princípe pasívnej bezpečnosti – to znamená, že je schopný garantovať bezpečné odstavenie a chladenie reaktora bez zásahu obsluhy a potreby externého napájania. To zásadným spôsobom zvyšuje jeho odolnosť pri mimoriadnych udalostiach.

Náš reaktor je overený, prebiehajú projekty výstavby aj inžinieringu – ak by si slovenská vláda vybrala náš reaktor, stal by sa súčasťou vznikajúcej regionálnej flotily identických reaktorov, čo má množstvo výhod a synergií, ako počas výstavby, tak aj neskôr pri prevádzke a servise. Pre firmy poskytujúce dodávky a služby to znamená väčší trh než jeden blok na Slovensku.

Odkedy ste na Slovensku fyzicky prítomní?

Už od roku 2017, keď sme začali spolupracovať na vyraďovaní blokov V1 v Jaslovských Bohuniciach, a v posledných rokoch sme spoluprácu ďalej rozšírili. Naším cieľom je podporiť priemysel, vytvoriť pracovné miesta a preniesť investície aj know-how priamo do krajiny. Westinghouse sa riadi pravidlom „We buy, where we build“, teda snažíme sa o to, aby sa na projekte podieľali v čo najväčšej miere lokálne firmy, ktoré majú možnosť zapojiť sa do nášho globálneho dodávateľského reťazca. Slovensko je jadrovou veľmocou – viac než 60 percent jeho elektriny pochádza z jadra – a my sme pripravení byť strategickým partnerom v jeho ďalšej jadrovej kapitole.

Aký význam majú riešenia na posilnenie odolnosti reaktora AP1000 a kritickej infraštruktúry v čase klimatických a geopolitických výziev?

Reaktor AP1000 je technologicky výnimočný tým, že ako jediný prevádzkovaný reaktor generácie III+ na svete kombinuje pokročilú efektivitu s pasívnymi bezpečnostnými systémami. Vďaka modulárnej konštrukcii má najmenšiu zastavanú plochu na jednotku výkonu, čo prináša rýchlejšiu a lacnejšiu výstavbu. Pre regulátorov je atraktívny z dôvodu overenej bezpečnosti a splnenia medzinárodných štandardov, pre investorov vďaka reálnym prevádzkovým referenciám, presnému harmonogramu a nižšiemu investičnému riziku. Keby táto technológia bola v jadrovej elektrárni Fukušima, k havárii by nedošlo.

Aké skúsenosti zo zahraničných projektov s technológiou AP1000, najmä z USA, Číny a Poľska, považujete za najrelevantnejšie pre Slovensko?

Skúsenosti zo zahraničných projektov s technológiou AP1000 sú pre Slovensko mimoriadne cenné, pretože potvrdzujú, že ide o reálne overený a spoľahlivo fungujúci reaktor. S každou realizovanou stavbou sa celý proces postupne zbavuje rizík a zrýchľuje sa. Máme vybudované know-how, o ktoré sa dnes môžeme deliť. Aplikujeme ho napríklad v Poľsku a Bulharsku, kde prípravujeme výstavbu AP1000. Na týchto projektoch pracujú ľudia so skúsenosťami z výstavby v USA. To by platilo aj pre Slovensko. Nestaviame reaktor na zelenej lúke, máme referenčné projekty i dôležité skúsenosti. Máme skúsenosti s výstavbou, licenciovaním, prevádzkou, so servisom aj s vyraďovaním jadrových elektrární.

Je slovenský trh pripravený na prijatie technológie veľkého reaktora AP1000, prípadne menšieho modulárneho reaktora AP300?

Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším zastúpením jadra v energetickom mixe na svete. Ľudia na Slovensku jadru veria, pretože s ním majú dlhoročnú skúsenosť. V minulom roku sme podporili spoločne so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave verejný prieskum, z ktorého vyplynulo, že dve tretiny populácie podporujú jadrovú energetiku. Slováci ju považujú za spoľahlivú, stabilnú a ekologickú. Konvenčné, teda veľké aj malé modulárne reaktory majú svoje využitie, každý má svoje miesto na trhu.

Nájde sa zákazník, ktorý využije veľký blok, iný by preferoval skôr malý modulárny reaktor. Je to ekonomické rozhodnutie podľa špecifických podmienok. Výhodou pre Slovensko môže do budúcna byť, ak sa realizuje AP1000 v Jaslovských Bohuniciach, pretože SMR AP300 je technologicky identický reaktor, len menší, so štvrtinovým výkonom. Bolo by teda jednoduchšie licenciovanie, rovnaký dodávateľský reťazec, prevádzka aj servis.

V akom štádiu je projekt vyraďovania jadrových blokov V1 v Jaslovských Bohuniciach, na ktorom sa podieľa Westinghouse?

Projekt sa blíži k úspešnému koncu a dokončíme ho podľa stanoveného harmonogramu. Rozsah prác na projekte bol široký a kolegovia z našej trnavskej kancelárie na ňom odvádzajú výbornú prácu. Postupne sa vďaka získaným skúsenostiam presúvajú na projekty v Litve, Belgicku, Španielsku či Nórsku.

Ako môže kontrakt so spoločnosťou Westinghouse na dodávky jadrového paliva pre Slovenské elektrárne prispieť k zníženiu závislosti Slovenska od jedného dodávateľa?

Westinghouse úspešne dodáva jadrové palivo mnohým zákazníkom, ktorí prevádzkujú reaktory VVER (vodo-vodný energetický reaktor). Väčšina sa na nás obrátila práve z dôvodu diverzifikácie v súvislosti s vývojom geopolitických rizík a závislosti od jedného dodávateľa. V každej krajine je potrebné prejsť certifikačným procesom s miestnym jadrovým dozorom pred spustením dodávok a použitím v reaktoroch. So Slovenskými elektrárňami sme podpísali zmluvu v roku 2023 a po ukončení schvaľovacieho procesu palivo vyrobíme a dodáme.

Vedie Westinghouse rokovania s domácimi firmami o ich možnom zapojení do dodávateľských reťazcov pre výstavbu reaktorov alebo dodávku komponentov?

Áno, vďaka našej práci na vyraďovaní reaktora v Bohuniciach sme v úzkom kontakte s radom slovenských firiem. Navyše vďaka prepojenosti českého a slovenského trhu poznáme prostredie dobre už od začiatku 90. rokov. Každá slovenská firma, ktorá sa kvalifikuje do nášho dodávateľského reťazca, sa môže uchádzať o zákazky na našich projektoch v zahraničí.

Máte už definovanú orientačnú cenu alebo rozsah investičných nákladov na výstavbu potenciálneho reaktora na Slovensku, prípadne podmienky financovania a zapojenia súkromného sektora či verejných fondov?

Vláda vo svojich odhadoch investície deklarovala určitú sumu. Projekt výstavby je dlhý a konečné náklady možno určiť len ťažko. Cena sa vyvíja v čase, je nutné zohľadniť infláciu, rast cien komodít. Sú tam mechanizmy, ktoré sa do ceny premietajú. Debata by nemala byť, či zaobstaráme reaktor drahšie alebo lacnejšie, je to o bezpečnosti dodávok elektriny a využití potenciálu.

Slovensko má s prevádzkou jadrových elektrární dlhoročné skúsenosti a môže sa zapojiť do flotily reaktorov, ktoré sa v Európe budujú. To krajine prinesie mnoho výhod. Takáto investícia je zvyčajne veľkým podporovateľom hospodárskeho rastu, veľká časť investície sa vracia do ekonomiky vo forme zamestnanosti, daní, exportného potenciálu a prílevu súvisiaceho kapitálu. Silný partner a silné odvetvie pritiahne k technickým odborom aj mladé talenty, ktorí tak nebudú mať tendenciu odchádzať do zahraničia a môžu zostať doma na Slovensku.

Ako sa mení postoj vlád a verejnosti k jadrovej energetike v Európe v čase klimatickej transformácie, vysokých cien energií a nutnosti stabilných zdrojov elektriny?

Potreba a spotreba energie rastie v Európe aj vo svete. Vlády krajín, ktoré dlho jadrovú energetiku odmietali alebo k nej boli zdržanlivé, dnes rokujú s firmami poskytujúcimi jadrové technológie. To súvisí aj s dekarbonizáciou a technologickým vývojom – umelou inteligenciou, dátovými centrami, bezemisnými pohonmi a podobne. Jadrová energia je schopná vyrobiť dostatok spoľahlivej energie dostupnej 24/7/365, ktorú nemožno pokryť napríklad len z obnoviteľných zdrojov energie. Westinghouse rokuje o možnostiach so štátmi v celej Európe, pretože postupne sa jasne ukazuje potreba veľkých stabilných zdrojov.

S akými výzvami sa stretávate pri presadzovaní technológie AP1000 v krajinách, kde už existuje infraštruktúra pre iný typ reaktora, ako napríklad VVER-440, a ako plánujete zabezpečiť hladkú integráciu novej technológie?

V podstate ide o nový reaktor, novú generáciu, v prípade technológie, ktorú ponúkame my, ide o reaktor generácie III+ s pasívnym bezpečnostným systémom. Je to overený reaktor, máme dáta z prevádzky na dvoch kontinentoch, ktoré sme schopní demonštrovať. Vláda v minulom roku rozhodla o zámere stavať nový jadrový reaktor v Jaslovských Bohuniciach.

My si myslíme, že naše riešenie zodpovedá presne tomu, čo Slovensko hľadá. Prevádzkujú sa tu reaktory po desaťročia, je tu vybudovaný silný jadrový ekosystém, funguje tu jadrový dozor. Ako každý odbor, aj ten jadrový sa vyvíja a prichádzajú nové generácie technológie. Nemám žiadne pochybnosti o úspešnej adaptácii tohto ekosystému a zo stretávania sa so zástupcami industriálnej a vedeckej sféry vidím chuť a pozitívnu energiu sa do toho pustiť. Je len potrebné jasne ukázať smer a verím, že to už čoskoro nastane.

Ďalšie dôležité správy