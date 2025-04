Len pár mesiacov dozadu investičný guru Bill Ackman velebil Donalda Trumpa ako najviac prorastového a pro-biznisového prezidenta svojej generácie. Po tom, čo minulý týždeň trhy za dva dni zmazali takmer šesť biliónov dolárov, zverejňuje miliardár pokorný status: „Netušil som, že to zájde až sem. Myslel som, že zvíťazí ekonomický rozum.“

D. Trump robí presne to, čo celé roky sľuboval: rozbíja globálny obchodný poriadok. 10-percentné základné clo na všetok dovoz. Ďalšie prirážky v desiatkach percent pre zhruba 60 krajín. A k tomu enormné hrozby voči Číne, ktoré môžu defacto zastaviť obchodovanie medzi veľmocami. Americký prezident akciové trhy najprv nechal „vykúpať“ sa, aby následne oznámil, že je „čas nakupovať“.

Keď kapitalizmus narazí na realitu

Wall Street, ktorý sa ešte nedávno s nadšením vrhol Trumpovi do náručia, je dnes v rozpakoch. „Mnohí stáli za ním z čisto sebeckých dôvodov,“ hovorí Jason Mudrick z Mudrick Capital. „A teraz, keď to zrazilo hodnotu ich portfólií, neveriacky krútia hlavou: ‚Sakra, on to fakt spravil‘’“.

Jamie Dimon z JPMorgan v liste akcionárom opatrne varuje: „Izolácia od spojencov môže byť z dlhodobého hľadiska katastrofálna.“

Aj ďalší miliardári čoraz častejšie vyjadrujú svoj nesúhlas s agresívnou colnou politikou prezidenta D. Trumpa, čo signalizuje rastúce znepokojenie vo finančných kruhoch. Zvlášť hlasno sa vyjadril Stanley Druckenmiller, zakladateľ Duquesne Family Office, ktorý zopakoval svoj dlhodobý nesúhlas s clami presahujúcimi desať percent. V nedávnom príspevku na sociálnej sieti X S. Druckenmiller jednoznačne uviedol: „Nepodporujem clá nad desať percent,“ pričom takéto opatrenia označil za de facto daň zo spotreby, ktorá narúša globálny obchod. Už predtým varoval, že clá nad touto hranicou by mohli destabilizovať hospodárstvo tým, že by sa náklady presunuli na spotrebiteľov a podniky.

Generálny riaditeľ spoločnosti Citadel a významný republikánsky darca Ken Griffin sa tiež vyjadril ostro kriticky k novým clám. Označil túto politiku za „obrovskú politickú chybu,“ ktorá odráža obavy, že stupňujúca sa obchodná vojna by mohla odradiť kľúčové hospodárske subjekty a voličov. Jeho poznámky podčiarkujú širšie nálady medzi podnikateľskými lídrami, ktorí sa obávajú, že tieto opatrenia by mohli poškodiť hospodárske záujmy USA a prehĺbiť volatilitu na trhu.

Realita dobieha aj tých najbohatších