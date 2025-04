Slovensko pravdepodobne čaká pokles cien nehnuteľností už o niekoľko dekád. Pre dlhodobo menší počet novonarodených detí bude prirodzene klesať dopyt po bytoch a domoch. Zníženie cien však nebude dramatické. Signalizuje to aspoň vývoj v jednej z najstarších európskych krajín – Taliansku, kde sa v menších mestách alebo dedinách dajú kúpiť staršie domy za jedno euro.

Mnohé menšie samosprávy sa týmto spôsobom snažia zabrániť vyľudňovaniu obcí. Podmienkou kúpy nehnuteľnosti za symbolickú cenu je jej rekonštrukcia a následne trvalý pobyt v konkrétnej obci. Napriek týmto výnimočným ponukám talianska ekonomika v priemere zažíva len mierne zlacňovanie. Od roku 2010 do konca štvrtého kvartálu 2024 sa ceny znížili o 3,8 percenta. Pri medziročnom porovnaní od posledného štvrťroku 2023 do posledného štvrťroku 2024 dokonca mierne stúpli, a to o 0,7 percenta. Niečo podobné v budúcnosti prežijú všetky európske krajiny, v ktorých začne rásť počet starších ľudí a produktívna populácia sa bude zmenšovať.

Dom za pár desiatok tisíc eur

Na Slovensku už dnes existujú regióny s lacnými nehnuteľnosťami. Napríklad v okrese Lučenec, v obci Radzovce, sa dá kúpiť starší rodinný dom za 65-tisíc eur. Nízka cena je spôsobená nedostatkom pracovných príležitostí a blízkosťou Maďarska. Pre slabý forint je pre maďarské domácnosti výhodné predávať svoje nehnuteľnosti za eurá. V obci Mihálygerge je napríklad v ponuke starší zrekonštruovaný rodinný dom za 38,5-tisíc eur, ktorý stojí na rozsiahlom pozemku s výmerou 1 500 metrov štvorcových.

„Keby som mohla, presťahovala by som sa do rodného Lučenca. Lenže ako psychologička mám šancu na dobrú prácu len v Bratislave,“ hovorí Kinga Kuráková. Tá si v hlavnom meste kúpila starší trojizbový byt. „Ak by sa mi podarilo našetriť, chcela by som si kúpiť ešte jeden a dať ho do prenájmu. Mala by som tak pasívny príjem a neostala by som bez peňazí v prípade nečakaných problémov,“ dodáva.

Podobne uvažuje mnoho Slovákov. Ceny v hlavnom meste sú však veľmi vysoké. Staršie garsónky a jednoizbové byty sa bežne predávajú v rozmedzí 110-tisíc až 130-tisíc eur. V prípade novostavieb alebo lepších lokalít môžu ceny byť ešte vyššie. Takúto nehnuteľnosť je možné prenajať za štyristo až päťsto eur mesačne. Po odrátaní nákladov a daní môže mesačný zisk dosahovať hodnotu 300 až 400 eur. Novému majiteľovi sa investované peniaze v lepšom prípade vrátia za 22 rokov, v horšom až za 36 rokov.

Vysoké ceny, nízky nájom