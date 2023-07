Slovensko ako priemyselná krajina nemôže nechať väčšinu ľudí pracovať z domu. Zamestnanci spoza monitora počítača nedokážu zmontovať osobné motorové vozidla. Napriek tomu práve vo veľkých automobilových závodoch sú časté virtuálne porady. „Online stretnutia sa stali bežnou súčasťou práce vo Volkswagen Slovakia, a to aj s ohľadom na veľkosť areálu spoločnosti a úsporu času z dôvodu presunov,“ priblížila hovorkyňa závodu Lucia Kovarovič Makayová.

Efektívnejšia výroba aj nábor

Stretnutia v online priestoroch majú viaceré výhody. Nedostatkoví špičkoví odborníci pri takto organizovanom pracovnom čase stihnú počas jedného dňa viac stretnutí. Vďaka tomu dokážu viacerým tímom pomôcť s riešením najťažších problémov a výsledkom je efektívnejšia výroba.

Online stretnutiami dokážu firmy získať šikovných stážistov. Štúdium na Českom vysokom učení technickom v Prahe priláka každý rok desiatky až stovky technicky nadaných Slovákov. „Ja som vo štvrtom ročníku na stavebnej fakulte. Cez leto praxujem doma v Bratislave. Vo firme boli so mnou takí spokojní, že mi dali počítač a z času na čas sa zúčastním aj v priebehu roka online firemných porád. Na nich dostanem väčšinou úlohy zamerané na počítanie statiky,“ hovorí Erika Vrábeľová. Mladá Slovenska s veľkou pravdepodobnosťou do firmy nastúpi aj po skončení školy. „Príde mi logické začať kariéru tam, kde sú so mnou spokojní a majú o moju prácu záujem,“ dodáva E. Vrábeľová.

Zamestnávatelia pre zvládnutie online komunikácie musia svojím pracovníkom sprístupniť na diaľku e-mailový systém, dokumenty, podnikové aplikácie a softvér. Následne môžu spolu bez problémov komunikovať zamestnanci vzdialení niekoľko desiatok až stoviek kilometrov.

Slovensko na chvoste rebríčka