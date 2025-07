V nemeckej ekonomike sa po období stagnácie, vysokej neistoty a energetickej krízy pod tlakom globálnych zmien začína formovať nová stratégia. Kým investičná aktivita ešte stále zaostáva za predkrízovou úrovňou, nálada v podnikateľskom prostredí sa opatrne zlepšuje. Volker Treier z Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory v exkluzívnom rozhovore pre TREND otvorene hovorí o tom, čo Nemecko potrebuje, aby sa vrátilo na cestu rastu — od daňových reforiem a digitalizácie až po prehodnotenie energetickej politiky a kľúčovú úlohu obrany v ekonomike budúcnosti.

Vlani prezident Spolkového zväzu nemeckého priemyslu Siegfried Russwurm v rozhovore pre TREND upozorňoval, že Nemecko je v bode zlomu – buď sa vydá cestou rastu, alebo upadne do recesie. Ako vnímate súčasný stav nemeckej ekonomiky?

Odvtedy sa toho udialo mnoho vrátane pádu našej vlády, prezidentských volieb v Spojených štátoch a globálnych udalostí, ktoré priniesli neistotu pre svetový obchod a globálnu ekonomiku. V súčasnosti už máme novú vládu a povedal by som, že došlo k posunu vpred. Opäť sme v bode zlomu, pričom tentoraz sa výhľad javí ako pozitívnejší. Dôvera podnikateľov sa začína obnovovať, celková nálada v krajine sa zlepšuje a prvé vyhlásenia novej vlády boli viac orientované na podnikateľské prostredie, čo pomáha obnoviť dôveru. Skutočnou skúškou však zostáva ako sa tieto očakávania premietnu do reálnych výsledkov. Ako hovorí známe príslovie, „všetko sa ukáže až pri ochutnaní pudingu“ – a my sme z neho ešte neochutnali. Investičná aktivita v Nemecku, čo je kľúčový ukazovateľ, sa zatiaľ nevrátila na predchádzajúcu úroveň, no nálada sa aspoň začína zlepšovať.

Ako hodnotíte schopnosť Nemecka uskutočniť štrukturálne reformy, ktoré podniky očakávajú najmä v oblastiach ako povoľovacie konania, daňové úľavy a administratívna záťaž?

Nová vláda predstavila „okamžité programy“, ktoré prinášajú určitú nádej, no tie zatiaľ neprešli parlamentom a objavili sa aj určité sklamania. Pokiaľ ide o daňovú reformu, ktorá je veľmi potrebná, existujú pozitívne signály. Zlepšili sa odpisové pravidlá, ktoré umožňujú rýchlejšie odpísanie investícií, čo podnikom pomáha s likviditou. V pláne je aj postupné znižovanie daňových sadzieb od roku 2028, hoci to pôsobí ako vzdialený a nie práve dobre načasovaný krok. Napriek tomu by z toho mohlo profitovať množstvo podnikov, nielen niekoľko vybraných. Pokiaľ ide o náklady na energie, program sľubuje úľavy nielen pre firmy, ale aj pre domácnosti, čo je pre Nemecko kľúčové.

Zmenili by ste niečo v tomto procese?

Prvý konkrétny návrh obmedzuje energetickú pomoc iba na malé množstvo firiem. V Nemecku je 3,5 milióna firiem, čo znamená, že väčšina z nich na túto pomoc nebude mať nárok, a to je sklamanie. Je možné, že sa to počas parlamentných debát zmení.