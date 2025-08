SPP zažilo ďalší pozitívny rok aj napriek poklesu cien zemného plynu. V rozhovore generálny riaditeľ spoločnosti Vojtech Ferencz vysvetľuje dôvody a dokresľuje aktuálnu situáciu a výhľad pre najbližšie roky aj s ohľadom na snahy EÚ o odpojenie sa od ruských zdrojov.

V minulom roku dosiahol SPP porovnateľný zisk aj napriek prepadu cien zemného plynu. Čo boli hlavné dôvody tohto zisku?

Je pravdou, že v roku 2024 nám vplyvom nižších cien zemného plynu a elektriny klesli celkové výnosy a zároveň sme medziročne získali výrazne nižšie kompenzácie za zemný plyn pre domácnosti. Tie boli aj minulý rok zastropované prostredníctvom tzv. krízovej regulácie alebo povinnosťami vo všeobecnom hospodárskom záujme. Na druhej strane však aj prevádzkové náklady, ktoré sa skladali najmä z nákladov na nákup zemného plynu a elektriny, nákladov na skladovanie a nákladov na prepravu zemného plynu pozitívne ovplyvnili hospodársky výsledok, nakoľko sme za ne menej zaplatili.

Čo sa týka celkového zisku SPP tak ten ovplyvnili dva hlavné faktory. Prvým je samotný zisk z prevádzkovej činnosti SPP. Ten sme nakoniec ustálili na úrovni 156 miliónov eur. Pred mojim nástupom do spoločnosti, SPP zažil aj časy výrazných strát v tejto položke, v posledných rokoch však prevádzkový zisk nikdy nepresiahol 40 miliónov eur. Náš výsledok za rok 2024 sa podaril vďaka manažmentu spoločnosti, keď sme dokázali promptne reagovať na zmeny trhových podmienok na komoditných trhoch a pripravovať sa na zastavenie dodávok plynu cez Ukrajinu s čo najmenším vplyvom uvedených zmien na zákazníkov spoločnosti.

Druhým faktorom, ktorý ovplyvnil celkový zisk je zisk z investícií, z ktorých väčšinu tvoria dividendy z dcérskych a pridružených spoločností. Tie boli medziročne o tretinu nižšie. Výsledkom bol stabilný hospodársky výsledok SPP, ktorým dokazujeme, že pokračujeme v transformácii na významného a spoľahlivého energetického hráča schopného udržateľne obstáť v konkurenčnom boji na slovenskom a európskom trhu a zároveň plniť strategické energetické úlohy štátu.

Veľká časť zisku pochádza z investičného podielu v spoločnosti SPP Infrastructure. Je to známkou, že široké portfólio SPP má vysokú hodnotu?

Je to určite tak. Skupina SPP je kľúčová pre energetickú bezpečnosť Slovenska, poskytuje stabilnú dodávku energii, prostredníctvom silnej a diverzifikovanej infraštruktúry a zároveň generuje pravidelné výnosy.

Boli finálne výsledky hospodárenia v súlade s predikciou na rok 2024?

Pravdupovediac naše plánované predikcie na rok 2024 boli nižšie, nakoľko boli založené na predpokladoch platných na začiatku roka. Ako sa blížil koniec roka, vedeli sme, že skutočnosť bude oveľa lepšia. Trhové podmienky sa výrazne zmenili a dôležitou súčasťou v prostredí volatilných cien plynu na komoditných trhoch od roku 2022 bolo a je aj optimálne riadenie cash flow, ktoré nám umožnilo bez obmedzení realizovať obchodné transakcie, pri zachovaní prijateľnej úrovne úverového zaťaženia a z toho vyplývajúceho minimálneho negatívneho dosahu na hospodársky výsledok.

Rád by som dodal, že aktuálny prevádzkový výsledok za rok 2025, sa podobne ako minulý rok, podľa našich predbežných údajov blíži k úrovni 150 miliónov eur, pričom plánovaná úroveň zisku z prevádzkovej činnosti na rok 2025 je vo výške 60 miliónov eur. Vďaka kvalitnému zdrojovaniu, vrátane nákupov plynu od spoločnosti Gazprom export, však zatiaľ dosahujeme lepšie výsledky. Je to aj odpoveď pre neprajníkov, pretože aj štátna spoločnosť môže dosahovať pri správnom manažmente kvalitné výsledky.

Ako SPP naloží s dosiahnutým ziskom?

V roku 2024 sme sa podieľali na príjmoch štátneho rozpočtu takmer troma percentami. Okrem dividendy sme odviedli formou daní a odvodov, z ktorých najväčší podiel tvoria daň z príjmu, osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach a DPH spolu 722 miliónov eur. Predpokladám, že aj v roku 2025 to bude podobné. Na druhej strane sme dodávateľom energií. Ponúkame teda predovšetkým také služby, ktoré od nás očakávajú naši zákazníci, a ktoré naplnia ich potreby.

Už v súčasnosti má značné množstvo našich zákazníkov ambiciózne záväzky v dekarbonizácii svojho podnikania a v rámci tendrov od nás žiadajú čoraz viac dodávky energií z obnoviteľných zdrojov. Týka sa to veľkej časti slovenského priemyslu, na ktorý je naviazané veľké množstvo pracovných miest. Aby sme boli konkurencieschopní dodať im energiu z OZE, plánujeme do roku 2030 sami alebo v spolupráci s partnermi výraznejšie investovať do projektov zameraných na výrobu energií z OZE.

Slovensko sa snaží diverzifikovať dodávky zemného plynu, no Gazprom je stále kľúčový partner. Ako je prístupný k znižovaniu dodávok?