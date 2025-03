Výška verejného dlhu už piaty rok po sebe prekračuje všetkých päť sankčných pásiem dlhovej brzdy, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 43 do 53 percent HDP. Napriek tomu je pravdepodobné, že slovenský verejný dlh v tomto roku prekročí hranicu 60 percent HDP. Nová vláda je po svojom nástupe chránená pred prísnymi sankciami dlhovej brzdy počas prvých dvoch rokov. Ochrana súčasnej vlády však vyprší 22. novembra 2025. Podľa ústavy bude po tomto dátume povinná predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet.

Takéto náhle zlepšenie hospodárenia by mohlo mať vážne dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Hrozila by recesia a masívne prepúšťanie. Vláda má však niekoľko možností, ako sa vyhnúť najprísnejším sankciám. Napríklad schválením rozpočtu na rok 2026 ešte pred uvedeným termínom 22. novembra 2025. Sankcií v podobe hlasovania o dôvere vlády sa však nevyhne. Napriek mnohým sporom koalícia doteraz vždy mala dostatok hlasov na vyslovenie dôvery vláde. Mnohí poslanci a ministri, ktorí sa do parlamentu znovu nedostanú, odmietajú predčasné voľby.

Bude to chaos