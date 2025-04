Americkí producenti ropy sa za posledných 20 rokov postarali o zázrak. Vďaka novej technológii frakovania dokázali vyťažiť ropu aj z ložísk, ktoré boli predtým nerentabilné. Produkcia vzrástla o 150 percent, USA sa stali sebestačnou jednotkou a predtým všemocný kartel OPEC musel počítať so silným konkurentom.

Zatiaľ čo v roku 2005 USA dovážali 5,5 milióna barelov ropy denne z krajín OPEC-u (plus ďalšie milióny z iných krajín), v roku 2023 to bolo len 1,5 milióna. Ďalšie 4 milióny barelov denne USA vyvážajú hlavne do Európy a Ázie, čo bolo v roku 2005 nepredstaviteľné. OPEC prišiel o podiel na trhu.

Permská panva pritom nie je nové ložisko, prvá ťažba na ňom prebehla pred viac ako 100 rokmi a konvenčná ťažba vyvrcholila v 70. rokoch minulého storočia. Práve teraz zažíva svoj vrchol, už druhý.

Ložisko, ktoré prebije celú Kanadu