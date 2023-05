V parlamente sa 16. mája diskutovalo o znížení daňovo-odvodovej záťaže z príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnych mien. Ak by Národná rada SR návrh schválila, zjednodušilo by sa používanie virtuálnych mien na základe takzvaného časového testu. V praxi by to znamenalo, že kto bude predávať kryptomeny po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia, príjem mu po novom zdania zníženou sedempercentnou sadzbou dane. Keby kryptomenu predával do jedného roka, príjmy z predaja si zahrnie do základu dane spolu s ostatnými príjmami.

Zmeny v daniach a odvodoch

Návrh v rámci novely zákona o dani z príjmov do parlamentu predložili poslanci SaS, OĽaNO a nezaradení. Okrem iného navrhujú, aby boli fyzické osoby oslobodené od povinnosti platenia zdravotných odvodov z príjmu z predaja kryptomeny, ak táto virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku. Na to by sa nemal vzťahovať ani takzvaný časový test. Predkladatelia návrhu chcú urobiť úpravy aj v rámci dlhodobého investičného sporenia. Novelou zákona o kolektívnom investovaní chcú dosiahnuť, aby sa rozšíril okruh investorov, ktorí môžu investovať do alternatívnych investičných fondov.

Aký bude ďalší osud novely, by malo byť známe v júni. Návrh totiž parlament posunul 111 poslaneckými hlasmi do druhého čítania. Podľa poslanca Petra Cmoreja zo strany SaS „toto hlasovanie znamená, že na Slovensku sme dali konečne šancu zlepšiť podmienky pre investorov aj pre držiteľov rôznych kryptomien.“ Aké legislatívno-právne podmienky budú mať v rámci domáceho prostredia, sa teda ukáže v najbližšom čase.

Celoeurópska regulácia

Už teraz je však jasné, že svet kryptomien čaká v členských krajinách Európskej únie (EÚ) zásadná regulácia. V rovnaký deň, keď slovenský parlament hlasoval o znížení daňovo-odvodového zaťaženia v oblasti kryptomien, v utorok 16. mája Rada EÚ definitívne schválila reguláciu európskeho trhu s kryptomenami. EÚ tak nastavila doteraz najprísnejšej pravidlá regulovania kryptoaktív na svete pod názvom Markets in Crypto Assets (MiCA).