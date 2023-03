Európska únia zatiaľ nemá schválenú žiadnu záväznú legislatívu, ktorá by zakazovala chov sliepok v klietkach. Problém sa skloňuje na regionálnej i celoeurópskej úrovni už niekoľko rokov. Isté smerovanie naznačilo v roku 2021 uznesenie Európskeho parlamentu o tom, že do roku 2027 sa má v Európe skoncovať s klietkovým chovom zvierat. Európska komisia však zatiaľ k uzákoneniu príslušnej legislatívy nepristúpila.

V Európe sú doposiaľ tri krajiny, ktoré majú schválený zákaz klietkového chovu sliepok – Rakúsko, Luxembursko a Švajčiarsko, ktoré však nie je súčasťou EÚ. Niektoré ďalšie krajiny sú v prechodnej fáze a k nim by chcel návrh nezaradeného poslanca Národnej rady SR Tomáša Šudíka v blízkom čase zaradiť aj Slovensko. Návrh nachádza podporu tiež v občianskych združeniach bojujúcich za humánny prístup k zvieratám. Parlament by sa ním mal zaoberať v marci.

Zákaz zatiaľ nejestvuje

Pragmatickým východiskom návrhu sú dva fakty: spomínaný záväzok Európskej únie a iniciatíva nadnárodných obchodných reťazcov na Slovensku , ktoré avizujú, že po roku 2025 už nebudú predávať klietkové vajcia. Ak by sa bralo do úvahy iba vyradenie klietkových vajec z ponuky veľkých reťazcov, nebude to automaticky znamenať, že s ich predajom skončia aj menší slovenskí predajcovia. Hoci by sa slovenské odbytiská pre slepačie vajcia radikálne zmenšili, chovatelia by mohli vyvážať produkty do iných krajín EÚ. Samozrejme, len za predpokladu, že by medzičasom nevstúpil do platnosti celoeurópsky zákaz, alebo by k nemu cieľová krajina nepristúpila z vlastnej iniciatívy.

„Aktuálne platná legislatíva EÚ chov nosníc v obohatených klietkach nezakazuje. Do toho však vstúpil dnes už nezaradený pán poslanec Šudík so svojím návrhom zákona, ktorým prikazuje zmenu spôsobu chovu nosníc do konca roka 2028 a na Slovensku tak deformuje celý proces dobrovoľnej a postupnej zmeny,“ konštatuje tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.