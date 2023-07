Takto pred rokom bola nálada na finančných troch mizerná. Boj proti vysokej inflácii priniesol najvyššie úrokové sadzby za posledné roky a výhľad ich ďalšieho zvyšovania. Klesali nielen akcie, ale aj kvalitné dlhopisy, investori nevedeli, kam sa ukryť pred stratami. Akciový index S&P 500 za prvý polrok klesol o viac ako 20 percent a z jedenástich sektorov, ktoré ho tvoria, bol v zisku jediný, a to energetika.

Morálka v Silicon Valley bola ešte horšia. Technológie boli sektorom, ktorý patril medzi najviac zasiahnuté. Veľké technologické spoločnosti strácali na cene, mánia okolo kryptomien sa vytratila a giganti na poli inovácií v informačných technológiách, zábavnom priemysle či sociálnych médiách hromadne prepúšťali.

A potom to prišlo. Spustenie četbotu ChatGPT v novembri 2022 oživilo záujem o nový fenomén v informačných technológiách, pričom vylepšená verzia GPT-4 v marci 2023 už doslova vyvolala hystériu. Kľúčovým slovom je umelá inteligencia (skratka AI z anglického artificial intelligence).

Firmy skúmali možnosti, ako využiť novú technológiu na zvýšenie svojej efektívnosti, ľudia sa rozprávali o tom, čo všetko s novým nástrojom robili a aké možnosti ponúka. Prípadne o tom, či im umelá inteligencia (AI) raz zoberie prácu. Niektorým už určite prácu dala, pretože tí, ktorí s ňou majú skúsenosti, sú teraz žiadaní. Ďalší sa rekvalifikujú, aby ju mohli využívať.

Odborníci diskutovali o tom, ako sa nová technológia môže vyvíjať a ako pretvorí ekonomiku. Fondy rizikového kapitálu mali nový cieľ, presmerovali svoje peniaze do spoločností participujúcich na novom fenoméne. Technologický sektor má v prvom polroku 2023 s náskokom najvyšší výkon v rámci S&P 500 a technologický index

Nasdaq Composite má za sebou najlepší polrok za posledných 40 rokov.

Mnohí investori si teraz kladú otázku, či je AI skutočne fenomén, ktorý „mení hru“ a ktorý prostredníctvom vyššej efektivity potiahne nahor ziskovosť firiem aj výkon ekonomiky. Inak povedané, podporí ďalší rast ceny akcií napriek vyšším úrokovým sadzbám.

Alternatívna možnosť je tá, že skutočný efekt AI sa prejaví oveľa neskôr, a to čo sa udialo počas prvého polroka je mánia porovnateľná s dot-com či kryptomániou. To by znamenalo, že ošiaľ pominie a očakávaný pokles akciových trhov nakoniec príde.

Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako by sa zdalo. Vývoj AI nie je novinkou a už dlho sa vedelo o jej vývoji a možnostiach. Na vývoji techník, ako sa počítače môžu učiť, sa pracuje už dekády, pričom veľký prielom nastal už v roku 2010, keď schopnosť počítačov spracovať obrovské množstvo dát otvorila nové možnosti.

Vysokovýkonné a dostupné procesory v grafických kartách zrýchlili proces výpočtu učiacich sa algoritmov. To bol rozdiel oproti minulosti, keď počítače pracovali na základe kódu, ktorý dostali od programátora. Teraz dokážu na základe dodaných dát a občasnej kontroly zo strany ľudského operátora samy prísť k želanému výsledku na základe korelácie a klasifikácie.

Inak povedané, operátor označí počítaču, čo je cieľom, a ten hľadá najlepšie riešenie, pretože stíha prepočítať všetky ostatné alternatívy. Ak nastane zmena v štruktúre dát a iný postup bude viesť k želanému výsledku, počítač sám zmení prístup a bude preferovať nové riešenie.