Na konci prašnej cesty, pri ukrajinskej dedine Zavallia v srdci Kirovohradskej oblasti, sa rozprestiera druhý najväčší povrchový grafitový lom Európy. Pod vrstvami ružovej a hnedej zeme „spí“ 7,5 milióna ton surového bohatstva. Spoločnosť, ktorá tu grafit ťaží sa volá Zavalivskiy Graphite. A topí sa v neistote.

Pred vojnou vyrábala firma ročne 15-tisíc ton grafitu, dnes ledva osemsto.

Nad osudom bane však už nerozhoduje len miestna ťažobná realita. Hra sa presunula za oceán — do Washingtonu. Tam sa má podpísať dohoda o využívaní ukrajinských prírodných zdrojov. Hoci sa ešte dolaďujú právne detaily, dokument má zahŕňať fond, ktorý by USA umožnil profitovať z kritických surovín, ako je aj grafit.

Výkonný riaditeľ firmy Ostap Kostyuk veril, že americká dohoda bude pre ich podnik záchranným lanom. „USA by mali prísť a investovať – budovať, ťažiť, tvoriť,“ vyhlásil ešte vo februári.

