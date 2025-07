Politika ciel Donalda Trumpa je chaotická, reálne príčiny deficitu ignoruje a svetovú ekonomiku vystavuje väčšej neistote, reaguje na aktuálnu colnú politiku USA v rozhovore pre TREND ekonóm Zdeněk Drábek. Pôsobil vo Svetovej banke aj Svetovej obchodnej organizácii a dnes pôsobí aj ako hosťujúci profesor na Univerzite Karlovej v Prahe.

Je obchodná dohoda uzatvorená Trumpovou administratívou výhodná pre americkú ekonomiku?

Tak ako počas Trumpovho prvého vládnutia, aj táto dohoda je v podstate mizerná. Údajne hľadá riešenie problému obchodnej bilancie, ktorá je v deficite už dlhšiu dobu. Deficit, tak ako si ho definuje Trump, však veľmi skresľuje realitu.

Čo prehliada pri interpretácii obchodného deficitu?

Bilancia transakcií so zahraničím môže byť záujmom vládnej politiky, ale v tom prípade je citlivou položkou bežný účet a nie účet obchodnej bilancie, tak ako ju prezentuje americký prezident. Bežný účet zahŕňa bilanciu v obchode s tovarom (Trumpova definícia), ale aj bilanciu v obchode so službami. Tá druhá časť je pre USA vysoko pozitívna a takmer pokrýva celý obchodný deficit. Inými slovami, americké zdroje boli hromadne investované do rôznych poskytovateľov služieb (banky, Google, Microsoft, atď.) a Amerika sa teraz špecializuje viac v službách než vo výrobe tovarov. Navyše, bilaterálne nemôže colná politika riešiť celkový deficit, čo vyžaduje intervencie do agregátneho dopytu a ponuky a k týmto zásahom v tomto prípade nedochádza. Uvaľovanie ciel je teda aj z tohto hľadiska zlá stratégia pre USA.

Existuje iný prínos ciel?

Jediným pozitívom môže byť príjem do rozpočtu z novovybraných ciel. Ale aj ten bude malý v porovnaní s deficitom federálneho rozpočtu. 15-percentné ani 30-percentné clo nevyrieši Trumpov sen o návrate amerických priemyselných firiem do USA.