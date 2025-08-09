Donald Trump znova rozvíril trhy. Jeho návrh 100-percentný cla na dovoz polovodičov do USA postavil celý čipový sektor do pozoru. A hoci Apple dostal prezidentské požehnanie a z colných poplatkov vyviazol, pre ostatných hráčov to môže byť tvrdý úder.
Prezident dal jasnú ponuku: ak firmy v USA stavajú výrobu alebo sa k tomu zaviažu, clo nebude. Ak nie – pripravte sa na stovky percent navyše. Táto veta okamžite rozdelila čipový svet na víťazov a porazených.
Výnimka pre Apple prišla po tom, čo firma navýšila svoj sľub investícií v USA o ďalších sto miliárd dolárov na ohromujúcich 600 miliárd, ale aj to má veľký háčik.
Trump chce šou, Apple výnimku spod ciel. Šéf Applu Tim Cook síce sľúbil megalomanovi v Bielom dome stovky miliárd — no ťažko si predstaviť, ako ich Apple plánuje minúť. To nie je žiadne hromadné presťahovanie výroby domov, ako D. Trump často opakuje v súlade s jeho obľúbeným sloganom „Make America Great Again“. Pravda je taká, že Apple bude najskôr stavať len výskumno-vývojové centrá pre umelú inteligenciu, vyrábať niektoré podporné technológie alebo financovať školiace centrá. Výroba populárnych iPhonov priamo v USA zostáva len vzdialeným cieľom, nie realitou.
India dodala do USA trikrát viac iPhonov než Čína. Apple mení výrobnú geografiu
D. Trump sa snaží ukázať impozantnú investíciu ako víťazstvo svojej politiky, no skutočný význam je o poznanie menej pompézny. Navyše, oznámené prísľuby zahŕňajú spoluprácu s desiatimi americkými firmami, ktoré vyrábajú rôzne komponenty, ale to stále nezaručuje, že iPhony budú vyrobené výlučne doma.
Táto investícia nie je ani zďaleka tým masívnym presunom výroby, o ktorom D. Trump rád hovorí. Apple si vybuduje niekoľko výrobných alebo vývojových „ostrovčekov“ v USA, ale masová výroba zostane opäť inde. Trumpova predstava o veľkorozmernej návratnosti výroby do USA tak zostáva zatiaľ iba na papieri. Ak chce Apple obstáť medzi konkurentmi a investormi, musí mu záležať viac na efektívnosti než na populistických heslách.
„Luxus“, ktorý si dovolí Apple, si väčšina výrobcov dovoliť nemôže. Menšie značky bez fabriky v Texase či Arizone nemajú šancu. „Čo urobia všetci, ktorí nedokážu preukázať dostatočné investície v USA?“ pýta sa Nicolas Gaudois z UBS. Odpoveď je jasná – pravdepodobne zaplatia 100-percentné clo.
Trumpova administratíva zvažuje tvrdé clá v rôznych sektoroch – od áut cez oceľ až po drony. Polovodiče sú však iná liga. Sú základom všetkého – od smartfónov cez autá po zbraňové systémy. Ak sa časť trhu ocitne pod colnou dekou a iná pod ochranou výnimiek, rovnováha sa môže zrútiť.
Nejasnosti sú pritom obrovské. Clo sa má vzťahovať na samotný čip alebo na celé zariadenie? A čo stačí, aby sa firma kvalifikovala ako „staviteľ v USA“? Odpovede zatiaľ nemá ani americké ministerstvo obchodu.
Kým Apple či Samsung môžu spávať pokojnejšie, iní sa snažia rýchlo poistiť. TSMC – najväčší výrobca čipov na svete – už v USA sľúbila investície za 165 miliárd dolárov, vrátane megaprojektu v arizonskom Phoenixe. Samsung má vlastné čipové fabriky v Texase a teraz tam bude vyrábať aj obrazové senzory pre iPhony.
Americký GlobalFoundries, hoci nevyrába najpokročilejšie čipy, má továrne doma a navyše s Applom oznámil prehĺbenie spolupráce. Investície v New Yorku zrýchli – trh ho okamžite ocenil desaťpercentným rastom akcií.
Kórejský SK Hynix, výrobca pamätí pre Nvidia čipy, stavia v USA závod na balenie čipov za takmer štyri miliardy dolárov. A samotná Nvidia má plán, ktorý znie ako technologický manifest – do štyroch rokov vybudovať v USA AI infraštruktúru za 500 miliárd dolárov. Jej najnovšie Blackwell AI čipy už schádzajú z liniek TSMC v Arizone.
Apple sa medzitým pochválil, že jeho americký dodávateľský reťazec tento rok vyrobí viac ako 19 miliárd čipov – veľkú časť v nových arizonských závodoch TSMC.
No za touto mapou investícií je aj tieň. Nie všetci majú čas a peniaze stavať fabriky v USA. Japonský výrobca čipov Rapidus dodávajúci Applu má stovky dodávateľov, ktorí nemajú kapacitu presunúť výrobu. Tokio síce podpísalo dohodu s Washingtonom a prisľúbilo 550 miliárd dolárov investícií, no štátne fondy radšej financujú oceľ a lodiarstvo než polovodiče.
Analytici z Bernstein varujú, že tajwanské firmy ako UMC či Vanguard International Semiconductor môžu skončiť v nevýhodnej pozícii, ak ich krajina nevyjedná úľavy. A k tomu ešte jeden problém – nie je jasné, či sa clo bude rátať z celej ceny zariadenia alebo len z hodnoty čipu vyrobeného mimo USA.
Ak D. Trump zahrnie do cla aj stroje a materiály na výrobu čipov, prudko tým zdraží stavbu fabrík v USA. To by mohlo úplne podkopať jeho cieľ – dostať polovodičovú výrobu späť na americkú pôdu.
Americký prezident hrá veľkú šou a zároveň veľmi riskantnú hru. Môže síce prilákať miliardové investície, no rovnako ľahko môže rozdeliť trh, rozhádzať dodávateľské reťazce a nakoniec poškodiť vlastný priemyselný plán. V stávke nie sú len colné sadzby, ale aj budúca mapa globálnej výroby čipov.