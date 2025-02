Bitcoin mal byť digitálnym zlatom, ktoré ochráni investorov pred turbulenciami na akciových trhoch. Realita však ukazuje, že práve kryptomeny ako prvé reagujú na ekonomické otrasy. Minulý týždeň signalizovali pokles trhov po tom, čo čínska spoločnosť predstavila lacnú umelú inteligenciu DeepSeek. Dnes prudko reagovali na vyhlásenie obchodnej vojny zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Mexiku, Kanade a Číne. Niektoré kryptomeny stratili v priebehu pár hodín desiatky percent.

Cena bitcoinu sa v pondelok ráno krátko priblížila k úrovni 92-tisíc dolárov, no následne otočila trend a vzrástla na 95-tisíc dolárov. Krypto nadšenci stále veria, že Trump začne budovať americké strategické rezervy v bitcoinoch, čím cenu kryptomeny „vystrelí na mesiac“. Súčasný pokles tak môže byť dobrou príležitosťou na lacný nákup.

Na internetových fórach sa objavujú špekulácie, že nezmyselne tvrdá obchodná vojna má vyvolať pád kryptomien, aby si ich mohli lacno nakúpiť osoby blízke americkému prezidentovi. Následne by mohli prísť regulácie zvýhodňujúce digitálne aktíva. Snaha o manipuláciu akciových trhov je prísne regulovaná a v mnohých prípadoch nezákonná. Pri kryptomenách je však situácia zložitejšia. Obchody sú anonymné a legislatívne pravidlá menej prísne.

Po nástupe do Bieleho domu vyvolal Trump veľký rozruch vydaním vlastného meme coinu TRUMP na blockchaine Solana. Takéto digitálne tokeny možno vytvoriť na viacerých blockchainoch, no výber Solany jej hodnotu poslal na historické maximá, zatiaľ čo konkurenčné Ethereum zaznamenalo pokles. To vyvolalo prvé podozrenia zo zámernej manipulácie trhu.

D. Trumpa spájajú s viacerými finančnými spoločnosťami. Medzi nimi je World Liberty Financial, ktorá vo veľkom nakupovala Ethereum krátko po tom, čo jeho cena klesla v dôsledku vydania Trumpovho tokenu na konkurenčnej Solane. Kritici to označili za pokus o ovplyvnenie trhu, čo však Trump odmietol.

Otázniky vzbudilo aj samotné vydanie meme coinu TRUMP. Po spustení jeho cena vystúpila nad 70 dolárov, no následne prudko padla a dnes sa obchoduje približne za 20 dolárov. Trump na tejto volatilite pravdepodobne zarobil miliardy dolárov. Po jeho vzore vydala vlastný meme coin aj jeho manželka Melania.

Takýto spôsob získavania financií považujú za problematický demokratická senátorka Elizabeth Warrenová a poslanec Jake Auchincloss. V liste regulačným orgánom žiadajú preverenie zákonnosti týchto transakcií. Poukazujú na to, že pravidlá sú nastavené v neprospech malých investorov, ktorí pri prípadných žalobách nemajú šancu uspieť. Zároveň varujú, že nákup meme coinov môže byť jednoduchým spôsobom, ako poskytnúť úplatok zo strany lobistov či nepriateľských režimov.