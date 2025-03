Americký prezident v nedeľu povedal, že je „veľmi nahnevaný“ na nedávne Putinove komentáre navrhujúce spôsoby, ako na Ukrajine dosadiť nové vedenie, uviedla NBC s odvolaním sa na nedeľný telefonický rozhovor s Donaldom Trumpom. Nové vedenie na Ukrajine znamená, že „nebudeme mať dohodu na dlhú dobu“.

„Bol som z toho naštvaný. Ale ak nedôjde k dohode, a ak si myslím, že to bola chyba Ruska, uvalím na Rusko sekundárne sankcie". Americký prezident má na mysli má „všetku ropu pochádzajúcu z Ruska". Dodal, že tento týždeň plánuje hovoriť s Vladimirom Putinom.

Zatiaľ čo sa D. Trump snaží naplniť svoj predvolebný sľub o ukončení vojny na Ukrajine, ruský prezident tento týždeň testoval, ako ďaleko by mohol zájsť pri nátlaku na Európu, aby zmiernila sankcie voči Rusku. Americké sankcie na ruskú flotilu ropných tankerov vykazujú známky ochabnutia a ruský vývoz ropy dosiahol v marci päťmesačné maximum.

D. Trump povedal, že ak nedokáže uzavrieť „dohodu o zastavení krviprelievania na Ukrajine, a ak si myslím, že to bola chyba Ruska – čo nemusí byť – ale ak si myslím, že to bola chyba Ruska, zavediem sekundárne clá na ropu“.

„To by znamenalo, že ak kupujete ropu z Ruska, nemôžete robiť biznis so Spojenými štátmi. Na všetku ropu bude platiť clo vo výške 25 až 50 bodov," povedal. Vďaka sekundárnym clám Trump minulý týždeň vynašiel novú hospodársku taktiku, keď sa nimi vyhrážal krajinám, ktoré nakupujú ropu z Venezuely.

Krajiny by mohli čeliť vysokým clám na obchod s USA, ak budú nakupovať jej ropu a plyn z Venezuely. Cieľom tohto kroku je vyvinúť nátlak na Venezuelu pre „desiatky tisíc zločincov“, ktorých podľa D. Trumpa Venezuela poslala do USA. Podobná hrozba teraz visí aj nad Ruskom.

Trumpova hrozba by mala znepokojovať hlavne Slovensko a Maďarsko. Druhotné clá totiž znamenajú, že by USA uvalili nové clo až vo výške 50 percent na všetok dovoz z týchto krajín. To je v EÚ práve Slovensko a Maďarsko, ktoré sa doteraz neodstrihli od ruských potrubných dodávok ropovodom Družba, ani to v najbližšom čase neplánujú.

Až 50-percentné clo na dovoz zo Slovenska znamená, že napríklad na Slovensku vyrobené osobné autá nemeckých značiek by v USA čelili obrie colnej sadzbe až 77,5 percenta. Sadzba 2,5 percenta je totiž aktuálne platná, 27,5 percenta to má byť od apríla, a k tomu by sa mohlo pripočítať ďalších až 50 percentných bodov.

Trumpove druhotné clá na ruskú ropu by znamenali aj úder Číne. Tá zhruba pätinu svojej ropy dovážaj ropy z Ruska. Ak by Trump uvalil až 50-percentné clo na všetok vývoz z Číny, celková priemerná efektívna colná sadzba uplatnená na vývoz z Číny do USA by predstavovala až 81 percent.

Do vlaňajška to bolo zhruba 11 percent, potom Trump dvakrát plošne navyšoval, spolu o 20 percent, a teraz by to bolo ďalších až 50 percent.

Čína by tak pykala za neochotu Ruska zaviesť na pokoj zbraní na Ukrajine. Pritom keď D. Trump pohrozil druhotnými clami na venezuelskú ropu, Peking svoje nákupy venezuelskej ropy okamžite pozastavil.

„Deň oslobodenia“, ktorý má nastať 2. apríla, by tak priniesol tri colné stratégie. Prvou by boli recipročné clá, ktoré by odpovedali výške ciel a iných obmedzení, ktoré zaviedli štáty na USA. K nim by sa pridali sektorové clá, ktoré by mali za cieľ obnoviť americký priemysel. Z nich už Biely dom zaviedol clá na oceľ, hliník a autá a čoskoro budú nasledovať ďalšie. Tretím pilierom budú sekundárne clá, ktoré by boli najväčším trestom pre uvedené krajiny.

S tým, ako počas víkendu Teherán odmietol Trumpovu ponuku na ukončenie jadrového zbrojenia, americký prezident pohrozil bombardovaním Iránu. Spolu s nedeľným útokom na ruského prezidenta pri nezáujme uzavrieť mier na Ukrajine, sa medzinárodná situácia ďalej eskaluje. S clami aj bez nich.