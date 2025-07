Donald Trump otvára novú kapitolu obchodnej vojny. Napriek tomu, že minulý mesiac uzavrel s Čínou dohodu, americký prezident obnovuje napätie s Pekingom tým, že do komplexnej siete obchodných dohôd zapája celý ázijský kontinent.

Napriek novým clám uvaleným na Japonsko a Južnú Kóreu sa šéf Bieleho domu usiluje o sériu dohôd s ďalšími krajinami, napríklad Indonéziou, Thajskom a Kambodžou. Ak v tomto úsilí uspeje, vybuduje obchodnú bariéru, ktorá ochromí schopnosť Pekingu využívať ázijské trhy na podporu vlastnej ekonomiky orientovanej na export do celého sveta.

„Nejde o prechodnú obchodnú vojnu“, tvrdí ekonóm z Capital Economics Neil Shearing podľa Telegraph. „Je to prejav hlbšej a trvácnej rivality medzi dvoma najsilnejšími ekonomikami sveta“.

Trumpove dohody s Veľkou Britániou a Vietnamom už vytvorili precedens. Zmluva so Spojeným kráľovstvom umožňuje USA vetovať čínske investície, zatiaľ čo dohoda s Vietnamom cieli na obmedzenie využívania tranzitného vývozu z Číny cez tretie krajiny.

Americká administratíva uvalila clo vo výške 40 percent na tovar, ktorý sa do Vietnamu dováža, prevažne z Číny, a následne sa vyváža do USA. Je to dvojnásobok sadzby 20 percent na vietnamské výrobky, čo má jasne odradiť krajinu od „nálepkovania“ čínskych výrobkov ako „Made in Vietnam“.

D. Trump navyše varoval, že ak krajiny juhovýchodnej Ázie v nasledujúcich troch týždňoch nepodpíšu dohodu, môže na ne uvaliť ešte tvrdšie clá: 25 percent na Malajziu, 32 percent na Indonéziu a 36 percent na Thajsko a Kambodžu.

Vietnam ako modelový príklad nie je náhodný. Od Trumpovho nástupu k moci v roku 2017 vzrástol podiel čínskeho exportu strojov a elektrotechniky do Vietnamu z približne 17 percent na takmer polovicu vietnamského dovozu. Od jeho návratu do Bieleho domu sa vietnamský dovoz týchto produktov z Číny zvýšil o takmer štvrtinu. Za dvanásť mesiacov do mája Vietnam doviezol z Číny tovar v hodnote 174 miliárd dolárov a exportoval do USA tovar v hodnote 132 miliárd dolárov.

Vývoz do Ázie je kľúčovým pilierom čínskeho úsilia udržať rast HDP aspoň na úrovni päť percent ročne. Ak sa čínske firmy nebudú môcť zbaviť prebytkov na ázijských trhoch, prepad cien bude nevyhnutný.

Aj keď sa čínsky vývoz do USA medziročne prepadol o viac než 40 percent, celkový export Číny do sveta vzrástol o takmer päť percent. Reakcia Pekingu na americko-vietnamskú dohodu bola prudká. Hovorca ministerstva obchodu označil dohodu za „typický akt jednostranného šikanovania“ a varoval, že Čína prijme „rozhodné protiopatrenia“.

Vietnam sa tak ocitá medzi dvoma mlynskými kameňmi. USA aj Čína patria k jeho najväčším obchodným partnerom. Čoskoro môžu byť pred podobnú dilemu postavené aj ďalšie ázijské krajiny. D. Trump na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že uvalí nové desaťpercentné clo na „každú krajinu, ktorá sa pridá k protiamerickým politikám skupiny Brics“.

Podľa Davida Lubina z think-tanku Chatham House má Čína v niektorých sektoroch takú prevahu, že jej to dáva páku v obchodných rokovaniach – od solárnych panelov, cez batérie až po vzácne zeminy. Aj preto už šéf Bieleho domu v minulosti musel ustúpiť od najtvrdších opatrení. Otázkou ale zostáva, či tieto páky budú teraz pre Si Ťin-pchinga postačujúce.