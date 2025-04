Ekonómovia okamžite zareagovali na prognózy Bieleho domu po tom, čo jeho obchodný poradca Peter Navarro nedávno vyhlásil, že clá zavedené administratívou Donalda Trumpa vygenerujú približne 600 miliárd dolárov ročne.

Podľa nich tieto optimistické vyhliadky ignorujú spomalenie rastu americkej ekonomiky spôsobené odvetnými opatreniami a negatívne inflačné dopady, ktoré vyplývajú z uvalených ciel. Mark Zandi, hlavný ekonóm spoločnosti Moody’s, schladil očakávania, keď v rozhovore pre CNBC uviedol, že realistickejší odhad by sa mal pohybovať v rozmedzí 100 až 200 miliárd dolárov ročne.

Nebezpečný kokteil

Ďalší analytici medzitým pripomínajú, že clá vo všeobecnosti zvyšujú ceny pre spotrebiteľov, ktorí následne prirodzene obmedzujú nákupy dovážaného tovaru. Americké firmy, ktoré nebudú schopné preniesť tarifné náklady na spotrebiteľov prostredníctvom vyšších cien, môžu prísť o časť ziskov. Podniky zasiahnuté silným finančným tlakom tak budú musieť prepúšťať svojich zamestnancov, čím vzniká nebezpečný mix, ktorý potenciálne spúšťa recesiu.

Očakáva sa tiež, že zahraničné vlády prijmú odvetné opatrenia vo forme ciel na americké výrobky, čo by mohlo oslabiť vývoz.

Prísna colná politika nemá dlhú životnosť

Zandi však poukazuje aj na krehkosť tarifných opatrení, ktoré sú podľa neho často obchádzané prostredníctvom výnimiek a špeciálnych režimov pre vybrané sektory a produkty.

Zároveň podotýka, že clá budú pravdepodobne len krátkodobé, keďže sú vydávané výkonným nariadením a môžu byť ľahko zrušené, či už Donaldom Trumpom, alebo jeho nástupcom.

„Šanca, že clá zostanú v súčasnej forme desať rokov, ako to predpokladajú odhady Bieleho domu, je takmer nulová. Ak prežijú do budúceho roka, bol by som veľmi prekvapený,“ dodal Zandi.