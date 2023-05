Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová vlani v máji dala jasne najavo svoj postoj ku kryptomenám. „Mali by sa regulovať, aby sa ľudia vyhli riziku“, citovala vtedy šéfku ECB agentúra Bloomberg.

Po roku je to realita. V utorok 16. mája Rada EÚ definitívne schválila reguláciu európskeho trhu s kryptomenami. Už mesiac predtým reguláciu odobrili poslanci v europarlamente. Európska únia (EÚ) prijíma v tejto oblasti doteraz najprísnejšie pravidlá regulácie kryptomien na svete.

Ochrana spotrebiteľov

„Myslíme si, že je dôležité chrániť spotrebiteľov, a to aj tých, ktorí chcú investovať do kryptoaktív. Zabezpečíme tiež, aby bolo možné úplne všetky prevody kryptoaktív sledovať. To znamená, že ich zneužitie na daňové úniky alebo obchádzanie sankcií EÚ, financovanie nelegálnych aktivít či terorizmu bude oveľa ťažšie,“ uvádza pre TREND Katharina Pausch-Hombleová z tlačového odboru Ekonomických a finančných záležitostí Rady EÚ.

V praxi bude regulácia pod názvom Markets in Crypto Assets (MiCA) znamenať, že sa budú zhromažďovať všetky údaje o tom, kto kryptoaktíva predáva a kto ich kupuje.

Rada EÚ si od tohto kroku sľubuje, že v Únii bude mať odteraz pohyb kryptoaktív pod väčšou kontrolou a obchodovanie na trhu s kryptomenami dostane pevnejší rámec. Riziko v príliš prísnej regulácii trhu nevidí, skôr naopak. „V skutočnosti sú pravidlá menej prísne ako štandardy, ktoré sa vzťahujú na produkty v klasickom finančnom sektore. Je to miernejšie aj preto, že celý kryptosektor je relatívne nový a stále sa vyvíja,“ dodáva K. Pausch-Hombleová.

Zmeny pre bankový svet