Peking doteraz využíval ruské plynovody hlavne na poníženie Moskvy. Útoky na Irán však zamiešali jeho prioritami

Celé desaťročia tvorili ruské exporty plynu do Európy jednu z hlavných tepien príjmov štátneho rozpočtu. Ešte v roku 2021 sa cez plynovody Bratstvo, Gazela, Jamal a TurkStream prepravovalo 75 percent ruského exportu plynu.

Neschopnosť či neochota Moskvy dodať do Európy dostatok plynu v roku 2021 a následný útok na Ukrajinu všetko zmenili. Exporty ruského plynu do Európy sa prepadli o viac ako 70 percent, a to napriek tomu, že export skvapalneného plynu vo forme LNG stúpol.

JB 5 Bojarka - Poh¾ad na tlakomer plynovodu pokrytý snehom dopravujúceho zemný plyn z Ruska v ukrajinskej dedine Bojarka pri Kyjeve 6. januára 2009. Ruský štátny energetický gigant Gazprom zastavil dodávky plynu na Ukrajinu 1. januára, pretože koncern sa nedokázal dohodnú s ukrajinskou spoloènosou Naftogaz na obnovení kontraktu na rok 2009. FOTO TASR/AP A gas pressure gauge is seen at a snow-covered transit point on the main pipeline from Russia in the village of Boyarka, near Kiev, Ukraine, T
