Peking doteraz využíval ruské plynovody hlavne na poníženie Moskvy. Útoky na Irán však zamiešali jeho prioritami
Celé desaťročia tvorili ruské exporty plynu do Európy jednu z hlavných tepien príjmov štátneho rozpočtu. Ešte v roku 2021 sa cez plynovody Bratstvo, Gazela, Jamal a TurkStream prepravovalo 75 percent ruského exportu plynu.
Neschopnosť či neochota Moskvy dodať do Európy dostatok plynu v roku 2021 a následný útok na Ukrajinu všetko zmenili. Exporty ruského plynu do Európy sa prepadli o viac ako 70 percent, a to napriek tomu, že export skvapalneného plynu vo forme LNG stúpol.