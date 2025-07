Pre rastúci počet mladých ľudí z generácie Z sa vysokoškolské štúdium už nezdá byť spoľahlivým odrazovým mostíkom do pracovného života. Vyplýva to z aktuálnej správy Resume Genius o kariérnych vyhliadkach, podľa ktorej takmer každý štvrtý respondent vo veku od 23 do 28 rokov ľutuje, že sa vôbec rozhodol ísť na vysokú školu. Pätina dokonca tvrdí, že akademický titul im v zamestnaní nijako nepomohol.

Kľúčovým faktorom je pritom samotný študijný odbor. Absolventi technických smerov (STEM) a zdravotníckych odborov hodnotia svoje vzdelanie jednoznačne pozitívne. Až 87 percent z nich uvádza, že im štúdium výrazne pomohlo v kariére. Naopak, len 51 percent absolventov odborov ako umenie, humanitné či spoločenské vedy cíti z vysokoškolského vzdelania reálny prínos.

Mnohí mladí ľudia preto priznávajú, že ak by mali možnosť znovu si vybrať štúdium, rozhodli by sa pre úplne odlišnú dráhu. Časť z nich by si zvolila praktickejší a výnosnejší odbor, ako napríklad informačné technológie alebo financie. Iní by namiesto drahých univerzít uprednostnili cenovo dostupnejšiu školu alebo by sa pustili priamo do podnikania.

Napriek nízkej praktickej uplatniteľnosti dosiahnutého vzdelania však približne tretina respondentov uvádza, že sú so svojím štúdiom spokojní. Zaujímavosťou je, že miera spokojnosti rastie spolu s výškou dosiahnutého vzdelania - najspokojnejší sú držitelia magisterských titulov.

Keď obyčajná práca nestačí

Správa poukazuje aj na ďalší trend. Pre mnohých príslušníkov generácie Z sa stala bežnou praxou kombinácia viacerých pracovných aktivít. Až 58 percent opýtaných priznalo, že popri hlavnom zamestnaní majú aj vedľajší príjem. Ďalšia štvrtina o takejto možnosti vážne uvažuje.

Dôvody sú rôzne: finančné zlepšenie, možnosť sebarealizácie v oblasti, ktorá ich baví, alebo snaha vybudovať vlastný projekt. Takzvané „side gigs“ sa tak stali prirodzenou súčasťou kariérneho prístupu tejto generácie.

Podobný vývoj možno pozorovať aj na Slovensku. Podľa prieskumu portálu Kariéra z minulého roka má vedľajší zdroj príjmu až 40 percent Slovákov, vrátane starších generácií. Najčastejšou formou privyrobenia sú brigády alebo dočasné práce, ktoré preferuje viac ako tretina respondentov. Menej časté sú formy ako podnikanie (15 percent), prenájom nehnuteľnosti (9 percent) či iné online aktivity (6 percent).

Priority sa menia

Zatiaľ čo predchádzajúce generácie uprednostňovali kariérny rast a spoločenský status, pre generáciu Z je prvoradá rovnováha medzi pracovným a osobným životom. Väčšina mladých ju považuje za jeden z hlavných predpokladov úspechu. Rovnako dôležité sú aj stabilita zamestnania a férové finančné ohodnotenie.

Naopak, tradičné symboly úspechu ako práca vo veľkých korporáciách alebo rýchly postup na kariérnom rebríčku sú pre dnešnú mladú generáciu menej atraktívne.

„Pre generáciu Z už nie je rozhodujúci model od deviatej do piatej. Uprednostňujú prepojenie života a práce. Očakávajú flexibilitu, autonómiu a podporu duševného zdravia. Zamestnávatelia sa tomu musia prispôsobiť,“ konštatuje vedúci kariérny expert platformy Poozle.