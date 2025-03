Trh práce na Slovensku prechádza zásadnými zmenami. Dlhé roky rástol dopyt po informatikoch a na získanie dobre platenej pozície často stačili iba základy programovania. S nástupom umelej inteligencie sa však situácia výrazne mení. Jednoduché úlohy dnes zvládajú voľne dostupné AI modely, a preto sú najviac žiadaní vysoko kvalifikovaní špecialisti.

Tento trend prináša aj nečakaný paradox. Podľa ManpowerGroup Indexu trhu práce sa mierne prepúšťanie očakáva iba v Bratislave. Index na najbližšie tri mesiace dosahuje hodnotu mínus jedného percenta. Na porovnanie: na západnom Slovensku je na úrovni plus 21 percent, na strednom Slovensku plus tri percentá a na východe plus štrnásť percent. Záporný výsledok znamená, že viac firiem plánuje prepúšťať, než naberať nových zamestnancov. Kladné hodnoty naopak signalizujú rast dopytu po pracovnej sile.

Všetko je naopak

Bratislava dlhé roky lákala ľudí z celého Slovenska najmä vďaka rýchlej možnosti zamestnania a relatívne vyšším mzdám. Najbližšie tri mesiace však tento trend nemusí platiť. „Dôvodom môže byť automatizácia a nástup umelej inteligencie. Firmy sa snažia maximalizovať efektivitu a znižovať náklady, pričom umelá inteligencia postupne preberá jednoduchšie úlohy,“ vysvetľuje Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

Z dlhodobého hľadiska však môže umelá inteligencia vytvoriť viac pracovných miest, než zruší. História ukazuje, že technologické inovácie často prinášajú nové odvetvia a profesie. Príkladom zo Slovenska je sektor telekomunikačných služieb. Hoci v minulosti automatizované hovory spôsobili masívne prepúšťanie, dnes práve tieto firmy patria medzi lídrov v náboroch. Podľa ManpowerGroup Indexu plánuje v oblasti komunikačných služieb rozširovať tím až 35 percent spoločností.

„Automatizácia vždy zruší nejaké pracovné miesta. No firmy sa prirodzene snažia zvyšovať tržby a časom preto vytvoria úplne nové pozície a opäť začnú naberať,“ dodáva Z. Rumiz. V oblasti informačných technológií avizuje prepúšťanie jedenásť percent firiem. Po tom, ako jednoduché programovanie preberie umelá inteligencia, s veľkou pravdepodobnosťou vzrastie dopyt po odborníkoch na pozície, ktoré dnes možno ešte ani neexistujú.

Kde hrozí prepúšťanie