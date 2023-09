S úpravami v stavebnej legislatíve sa má od apríla 2024 spájať nový informačný systém Urbion. To, ako bude fungovať, je zatiaľ otázne. „Bolo by vhodné, aby sme vedeli, čo od neho možno čakať. Ak to má byť nejaký formulárový systém, mali by sme vedieť, ako budú formuláre vyzerať a čo majú obsahovať,“ upozorňuje pre TREND advokát Jakub Žák.

Od 1. apríla 2024 vznikne osem regionálnych pobočiek Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR. Znamená to, že pod štát sa dostanú kompetencie, ktoré doteraz mali stavebné úrady v obciach a mestách.

Kto bude chcieť stavať od apríla budúceho roka, bude sa musieť obrátiť na spomínané pobočky v jednotlivých krajoch. Úrad sľubuje aj elektronickú komunikáciu, no ako bude celý systém fungovať, to sa verejnosť dozvedá len postupne. „V prvej fáze, od 1. apríla 2024, bude nasadený systém 1.0. V tejto verzii pôjde o zavedenie jednotných formulárov na žiadosti, stanoviská a rozhodnutia, zavedenie zdieľaného úložiska, funkcie doručovania a podpisovania v rámci Ústredného portálu verejnej správy. Pôjde o užívateľsky jednoduchý portál," uviedol pre TASR predseda úradu Martin Hypký. Následne by o dva roky neskôr mala vzniknúť verzia 2.0. Úrad podľa slov M. Hypkého pripravuje podklady na verejné obstarávanie. S realizáciou celej reformy územného plánovania úrad počíta do roku 2032.

Od zmien v zákone o územnom plánovaní či zákone o výstavbe sú očakávané efektívnejšie povoľovacie konania, ktoré sú dnes často zdĺhavé.

„Určite by malo byť ambíciou komplexnej zmeny stavebnej legislatívy, aby sa konania zrýchlili a zjednodušili. Je to jedna z veľmi problematických tém, ktoré trápia podnikateľský sektor aj zahraničných investorov na Slovensku. Do akej miery sa to podarí touto legislatívou a zmenou, pravdepodobne ukáže až prax,“ hovorí pre TREND výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský.