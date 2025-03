Ministerstvo práce navrhuje rozšírenie investičných možností II. piliera. Miliardy eur by sa v budúcnosti mohli investovať do výstavby nájomných bytov, diaľnic či energetickej infraštruktúry. Zásadným problémom návrhu však je, že ministerstvo zatiaľ nemá predstavu o možnom zhodnotení týchto investícií ani o tom, či by výnosy garantoval štát.

Bez týchto základných údajov je náročné posúdiť výhody a riziká. Vo finančnom svete platí, že dlhopisy garantované štátom sú síce najbezpečnejšou investíciou, no zároveň ponúkajú najslabšie zhodnotenie. Naopak, akcie prinášajú vyššie výnosy, no nesú aj vyššie riziko, vrátane možnej úplnej straty investovaného kapitálu.

II. pilier funguje na Slovensku už takmer dve dekády. Počas tohto obdobia dosiahli najlepšie priemerné ročné zhodnotenie indexové fondy. Ide o pasívne investovanie, ktoré kopíruje vývoj akciových indexov a vyznačuje sa nízkymi poplatkami. O niečo horšie si vedú akciové a zmiešané fondy, pričom dlhopisové fondy dlhodobo dosahujú najslabšie výsledky. Ich výnosy s vysokou pravdepodobnosťou nedokážu z dlhodobého hľadiska prekonať infláciu.

Pre porovnanie, priemerné ročné výnosy dlhopisových fondov sa pohybujú od 1,11 do 1,88 percenta, zatiaľ čo indexové fondy dosahujú výnosy v rozpätí od 5,79 percenta do 10,95 percenta. Otázkou teda zostáva, prečo by mal sporiteľ investovať do ďalších štátom podporovaných projektov. „Pomer výnosu voči riziku je práve alfa a omega toho, či by podobné investície boli atraktívne pre druhopilierové fondy. Zatiaľ nepoznáme ani jedno ani druhé,“ hovorí Igor Vilček, vedúci oddelenia Riadenie investícií vo VÚB Generali.