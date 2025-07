Americký prezident Donald Trump si pri schvaľovaní rozpočtu na ďalšie roky zobral na mušku dotácie na obnoviteľné zdroje energie. Väčšinu z nich zrušil, pričom argumentoval ich vysokou cenou a nestabilitou elektrickej siete, ktorú podľa neho spôsobuje rýchle zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie.

Zrušením dotácií vláda určite ušetrí, no argument o vysokej cene a nestabilite je mylný. Štát Texas, ktorý je srdcom amerického ropného priemyslu a kde od roku 1980 vždy zvíťazil republikánsky kandidát na prezidenta, ukazuje presný opak.

Štát s druhou najväčšou ekonomikou v rámci USA pritom len ťažko možno obviniť z prepadnutia „zelenej horúčke“ a nekritického prijímania obnoviteľných zdrojov energie. Medzi najväčších zamestnávateľov patria rafinérie a ťažobné spoločnosti a tieto komodity vedú aj rebríček exportných artiklov Texasu.

Slnko + plyn + batérie = nižšia cena a vyššia stabilita

Texas je zároveň najväčším producentom elektrickej energie a hoci najväčší podiel na výrobe energie má zemný plyn (44,3 percenta), najrýchlejšie rastú obnoviteľné zdroje, ktoré sa už prepracovali na druhú priečku medzi najpoužívanejšími zdrojmi energie (22,7 percenta).

Cena elektrickej energie sa počas posledných mesiacov pohybuje v okolí 10 dolárov za megawatthodinu, čo je o 24 percent menej než je národný priemer v USA. Teplé júlové počasie cenu zrazilo dokonca na menej ako deväť dolárov a zľava oproti priemeru tak prekročila 30 percent. A kto by očakával, že rastúci podiel obnoviteľných zdrojov znamená menšiu spoľahlivosť siete, mýli sa. Spoľahlivosť sa v posledných rokoch výrazne zlepšila a siete, kde prevláda výroba z fosílnych palív, majú podľa dostupných dát horšiu stabilitu a vyššie ceny.

Rada pre spoľahlivosť elektrickej siete v Texase (ERCOT), ktorá je hlavným operátorom elektrickej infraštruktúry v štáte, očakáva pravdepodobnosť výpadku na úrovni nula celých tri percenta počas vrcholu letnej spotreby v auguste. Ešte minulý rok bola pravdepodobnosť výpadku v rovnakom období na úrovni 12 percent.

Tvrdá lekcia dotlačila Texas do investícií

V predchádzajúcich rokoch mal Texas vážne problémy so stabilitou elektrickej siete. Nie všetky výpadky však súviseli s obnoviteľnými zdrojmi. Vo februári 2021 napríklad zamrzli plynovody, čo spôsobilo výpadky paroplynových generátorov a milióny obyvateľov zostali bez elektriny niekoľko dní.

Štát následne vo veľkom investoval do batériových úložísk, ktoré uchovávajú energiu zo slnka, vetra a iných zdrojov počas prebytkovej výroby. Keď je to potrebné, energia sa z úložísk čerpá späť do siete. Kapacita úložísk významne narástla – od leta 2024 štát nainštaloval päť gigawattov nových úložísk, čím ich celková kapacita stúpla na osem gigawattov. Ďalšie zariadenia sú vo výstavbe a počas najbližších piatich rokov by sa do siete malo pripojiť až 124 gigawattov dodatočnej kapacity. ERCOT sa k vyjadreniam amerického prezidenta, že fosílne palivá sú riešením pre lacnú energiu, nevyjadruje.

„Zvýšenie kapacity solárnych panelov a batériových úložísk bolo víťazným riešením pre elektrickú sieť v Texase počas posledných dvoch rokov. Môže to byť riešením aj pre ďalšie štáty s podobnou klímou, hoci to nemusí byť univerzálna odpoveď,“ uviedol Garrett Golding, viceprezident pre energetiku, Federal Reserve Bank of Dallas.

Zatiaľ čo Texas stabilizoval svoju sieť a znížil náklady, v štáte Ohio, kde pôsobí najväčší americký operátor energetickej siete PJM Interconnection, môžu mať vyjadrenia prezidenta horkejšiu príchuť. Táto sieť sa spolieha primárne na fosílne palivá a ceny elektriny tam rastú, zatiaľ čo spoľahlivosť klesá. Tento rok by mali ceny vzrásť o dvadsať percent. Zemný plyn a uhlie pokrývajú 60 percent produkcie elektrickej energie. Vietor a slnko len šesť percent. „Táto sieť je ako starý hrdzavý nákladniak a my naň pridávame čoraz viac zaťaženiam“ povedal Tom Bullock, výkonný riaditeľ The Citizens Utility Board of Ohio.

Americké ministerstvo energetiky vydalo v júni varovanie, že ak PJM Interconnection významne neinvestuje do siete počas najbližších piatich rokov, v dôsledku rastúceho dopytu zo strany dátových centier a elektromobilov môžu výpadky elektriny dosiahnuť až tisíc hodín ročne. To je osemnásobne viac než najhorší scenár pre texaský ERCOT.

Práve v čase, keď sú investície do elektrickej siete nevyhnutné, prichádza Biely dom s výrazným obmedzením dotácií pre nové kapacity výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Hoci tak robí s cieľom zvýšiť stabilitu siete a znížiť cenu energie, jeho kroky môžu mať opačný účinok – podniky verejných služieb a elektrárne totiž môžu v dôsledku neistoty obmedziť svoje investície.