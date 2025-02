Minulý rok strávilo dovolenku na Slovensku 2,17 milióna cudzincov a 3,75 milióna Slovákov. Ide o druhý najlepší výsledok v histórii samostatnej republiky. Napriek tomu návštevnosť stále zaostáva za rekordným rokom 2019, kedy sa v domácich ubytovacích zariadeniach ubytovalo až 6,43 milióna turistov. Hlavným dôvodom je nižší záujem zahraničných návštevníkov.

„V porovnaní s Českou republikou, ktorá predcovidové úrovne prekonala už v roku 2023, zaostávame už druhý rok,“ uvádza Tomáš Boháček, analytik 365.bank. Vývoj však nie je rovnomerný v rámci krajiny. Dáta ukazujú, že top lokality Vysokých a Nízkych Tatier sú počas lyžiarskej sezóny na hranici ubytovacích kapacít. „Začiatok zimnej sezóny to potvrdil. V decembri sa medziročne zvýšil počet domácich návštevníkov o sedem percent a zahraničných o štrnásť percent. Práve v Žilinskom a Prešovskom kraji prekonali decembrové výsledky aj rekordný rok 2019,“ dodáva T. Boháček.

Zaujímavosťou je, že v Žilinskom kraji zaznamenali minulý rok rekordný počet zahraničných turistov, no zároveň pokles návštevnosti domácich hostí. Medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie patrí Terchová a Vrátna dolina, zatiaľ čo oddychové pobyty lákajú návštevníkov do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach. Práve sem často mieria aj zahraniční hostia, keďže v nemecky hovoriacich krajinách nie je také množstvo liečivých prameňov ako na Slovensku. Vysoký dopyt zahraničnej klientely však zvyšuje ceny – celodenný vstup do saunového sveta podľa aktuálnych cenníkov stojí 80 eur.

Slovenský cestovný ruch má pred sebou perspektívny rok. Sadzba DPH za ubytovanie klesla z minuloročných desať percent na päť percent, čo zvýši konkurencieschopnosť domácich zariadení. Záujem domácich návštevníkov podporí aj rekreačný poukaz vo výške 275 eur.