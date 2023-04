Štát má vážne problémy a ekonomické výsledky sú v mnohých oblastiach alarmujúce. To, čo mnohí podnikatelia vidia denne v praxi, potvrdzuje výročná správa o výsledkoch kontrol Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) za rok 2022.

Ciele, ktoré si štát vytýčil vo viacerých oblastiach, sa darí napĺňať len vo veľmi obmedzenej miere. Aj preto hrozí, že Slovensko pri niektorých diaľničných projektoch môže prísť o európske financie. Len pri výstavbe úseku Hubová − Ivachnová, ktorý stavebník nestihne dokončiť do konca tohto roka, by štát takto prišiel o viac ako 19 miliónov eur z fondov Európskej únie (EÚ). Znamená to, že by túto sumu musel zaplatiť štát zo štátneho rozpočtu. A ďalšie milióny eur môžu byť nenávratne preč aj pri iných projektoch, vrátane úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Ďalšie spoločenské straty NKÚ vyčísľuje až na 30 miliónov eur.

Zadávanie úloh či problematický stavebný dozor, to sú len niektoré z komplikácií, ktoré sa odrazili na spomínaných projektoch. No problémy v riadení projektov nie sú len v doprave. Takmer identická situácia je v zdravotníctve, školstve či v riadení environmentálnych cieľov štátu.

Cielená pomoc pre podnikateľov

Výrazné rezervy sú stále v podpore podnikateľského prostredia. To počas covidového obdobia či energetickej krízy potrebovalo pomoc vo forme rôznych schém pomoci. Jednotlivé ministerstvá poskytli podnikateľskému sektoru podporu z verejných zdrojov vo výške dva a pol miliardy eur.

Z výročnej správy NKÚ vyplýva, že rezort dopravy pri poskytovaní covidovej pomoci nebol rýchly a niekedy na ňu subjekty čakali viac ako 60 dní, no zároveň mal dobre nastavený viacstupňový kontrolný systém, či pomoc smerovala tam, kam mala.