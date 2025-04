Energetická legislatíva sa na Slovensku dostáva do najväčšieho pohybu za posledné roky. Témou už nie je len výstavba nových zdrojov, ale ako efektívne, udržateľne a transparentne regulovať celý systém od výroby a distribúcie až po spoločné využívanie elektriny medzi odberateľmi. Kľúčovými heslami sa stávajú konkurencieschopnosť, dekarbonizácia, ochrana spotrebiteľov a väčší dôraz na obnoviteľné zdroje. Slovensko reaguje na nové požiadavky Európskej únie (EÚ) a do legislatívy postupne zavádza množstvo významných zmien. O týchto témach hovorí Mgr. Miroslav Dudlák, MBA, z advokátskej kancelárie LEGATE.

Priblížili by ste, čo je nové v oblasti energetickej legislatívy?

V marci pripravilo ministerstvo hospodárstva dlho očakávanú novelizáciu až siedmich energetických zákonov. V súčasnosti sa ukončilo ich medzirezortné pripomienkovanie. Okrem samotného zákona o energetike sa budú meniť ďalšie zákony, napríklad zákon o regulácii v sieťových odvetviach, zákon o podpore obnoviteľných zdrojov, zákon o tepelnej energetike, zákon o alternatívnom riešení sporov, zákon o banskej činnosti a zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu hospodárstva.

Zmeny sú do veľkej miery vyvolané záväzkom Slovenska reagovať na novú legislatívu EÚ v tejto oblasti, respektíve túto transponovať do slovenského právneho poriadku. Ide o európske nariadenie č. 2024/1747, o smernicu č. 2024/1711, smernicu 2023/2413 a smernicu 2024/1788. Kým európske nariadenie je zo svojej povahy priamo účinné, smernicu 2024/1711 bolo Slovensko povinné transponovať najneskôr do 17. januára 2025. Z hlavných okruhov, ktorých sa zmeny týkajú, by som vybral zmeny na trhu s elektrinou, podporu jadra, využitie vodíka a emisie metánu.

Aké hlavné zmeny táto novelizácia prináša a aké dosahy môžu mať na trh s elektrinou?

Novela prináša viacero významných legislatívnych zmien, ktoré majú potenciál výrazne ovplyvniť nielen náš trh s elektrinou, ale aj ďalšie oblasti. Trh s elektrinou ovplyvnia najmä zmeny pravidiel pre pripojenie k distribučným sústavám a pravidiel pre transparentnejšie zaobchádzanie s účastníkmi trhu. Majú sa posilniť práva koncových odberateľov elektriny vrátane možnosti mimosúdneho riešenia sporov a informovania o podmienkach zmlúv s pevnou cenou na určitý čas.

Novela zároveň zavádza vyrovnávací režim na podporu výroby elektriny z jadrového paliva, ktorý by mal zabezpečiť návratnosť investícií pre oprávnených investorov. Tieto zmeny si kladú za cieľ zvýšenie konkurencie na trhu, podporu inovácií a väčšiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie. V konečnom dôsledku by mali priniesť stabilnejší a udržateľnejší trh s elektrinou pre všetky zúčastnené strany.

Aké ciele sleduje smernica EÚ 2024/1711 týkajúca sa spoločného využívania elektriny medzi odberateľmi? Čo to prinesie pre bežných ľudí, ale aj firmy?

Smernica sa zameriava na podporu spoločného využívania elektriny medzi odberateľmi, čo je kľúčový prvok pre efektívnejšie využívanie energie a zníženie závislosti od tradičných zdrojov. V porovnaní s predchádzajúcou úpravou prináša flexibilnejšie možnosti na spoločné využívanie elektriny, napríklad prostredníctvom komunitnej energetiky. Pre odberateľov sa vytvára príležitosť znížiť svoje výdavky na elektrinu a aktívne sa zapojiť do energetického trhu. Firmám to otvára nové obchodné príležitosti a umožňuje optimalizovať energetické hospodárstvo.

Opísali by ste, že aká je v tomto smere súčasná situácia?

Zatiaľ nejde o zásadné objemy. No spoločné využívanie elektriny má určite potenciál a záujem oň pôjde ruka v ruke s budovaním energetických komunít a rozvojom decentralizovaných zdrojov. Podľa pravidiel trhu s elektrinou regulátor pri spoločnom využívaní elektriny od januára 2025 vyžaduje, aby odberné aj odovzdávacie miesta v rámci skupiny spoločného zdieľania patrili do rovnakej bilančnej skupiny.

Zjednodušene povedané, aby mali toho istého dodávateľa elektriny. Takáto reštriktívna požiadavka je diskutabilná, keďže obmedzuje koncových odberateľov pri výbere dodávateľa v rozpore so zákonom a s príslušným článkom smernice. Pritom platí, že pravidlá trhu sú vyhláškou, teda právnym predpisom nižšej právnej sily, ktorý nemôže dopĺňať úpravu nad rámec zákona alebo zavádzať reštrikcie, ktoré v zákone nemajú oporu.

V akých oblastiach legislatíva EÚ týkajúca sa obnoviteľných zdrojov, vodíka a metánových emisií ovplyvňuje návrh novely slovenského zákona a aké nové povinnosti prináša pre operátorov energetických sietí?

Legislatíva EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov, vodíka a metánových emisií sa významnou mierou premieta do návrhu novely slovenského zákona. Novela zákona zavádza nové povinnosti pre operátorov energetických sietí, ako je napríklad podpora pripájania obnoviteľných zdrojov, rozvoj vodíkovej infraštruktúry a monitorovanie a znižovanie metánových emisií. Energia vyrobená z vodíka by mala priniesť čistejšiu energiu a zníženie emisií.

Ďalšími pozitívami sú vyššia energetická nezávislosť a podpora inovácií. Na druhej strane, pre operátorov sietí to bude znamenať vyššie náklady na implementáciu, administratívnu záťaž a riziko sankcií pri nesúlade s novými pravidlami. Kľúčové bude nájsť rovnováhu medzi reguláciou a udržateľnosťou energetického sektora.

Aké sú hlavné ciele a nástroje nariadenia EÚ 2024/1747?

Hlavný cieľ nariadenia a európskych energetických predpisov v tejto oblasti všeobecne je dosiahnutie klimatickej neutrality najneskôr do roku 2050, posilnenie ochrany odberateľov, cenová dostupnosť energií a zníženie závislosti od fosílnych palív. Akcentuje sa lepšia integrácia obnoviteľných zdrojov energie elektroenergetických sústav a ich podiel v energetickom mixe.

S tým súvisí nielen otázka rozvoja skladovania energie, ale aj otázka zabezpečenia stability siete cez obmedzenia spotreby v čase špičky. Ako jeden z nástrojov na rozvoj a integráciu projektov OZE uvádzam takzvané PPA kontrakty (power-purchase agreements). Ide o trhový nástroj, ktorý má poskytnúť cenovú stabilitu pre odberateľov a investičnú istotu pre výrobcov.

Ako novela zákona o energetike ovplyvní podporu výroby elektriny z jadrového paliva?

Novela zákona o energetike upravuje podporu výroby elektriny z jadrového paliva s cieľom zabezpečiť jej súlad s cieľmi dekarbonizácie EÚ. Mechanizmus vyrovnávacieho režimu sa zosúlaďuje s týmito cieľmi prostredníctvom stanovenia prísnejších podmienok a zamerania sa na dlhodobú udržateľnosť. Jadrová energia pritom zohráva dôležitú úlohu v energetickom mixe Slovenska.

Novela zavádza mechanizmus vyrovnávacieho režimu na podporu výroby elektriny z jadrového paliva, ktorý je navrhnutý tak, aby zabezpečil návratnosť investícií a podporil stabilitu a bezpečnosť dodávok elektriny. Tento mechanizmus je v súlade s cieľmi dekarbonizácie Únie, pretože podporuje jadro ako nízkouhlíkový zdroj energie, znižovanie emisií skleníkových plynov a integráciu obnoviteľných zdrojov energie.

Priblížili by ste zmeny, ktoré novela prináša v oblasti povinností prevádzkovateľov distribučných sústav v súvislosti s transparentnosťou pripojenia a so zverejňovaním informácií o kapacitách pripojenia?

Novela prináša významné zmeny v oblasti povinností prevádzkovateľov distribučných sústav v súvislosti s transparentnosťou pripojenia a so zverejňovaním informácií o kapacitách pripojenia. Prevádzkovatelia budú povinní zverejňovať podrobné informácie o dostupných kapacitách, podmienkach pripojenia a procesoch schvaľovania. Tieto zmeny sú zamerané na zvýšenie transparentnosti, zlepšenie prístupu k informáciám a podporu efektívneho využívania distribučných kapacít, čo prispieva k stabilite a bezpečnosti dodávok elektriny.

Čo by malo Slovensko podniknúť v súvislosti s transpozíciou predpisov EÚ v oblasti vodíkového hospodárstva a aké sú hlavné ciele tejto legislatívnej zmeny?

Slovensko by malo podniknúť konkrétne kroky v súvislosti s transpozíciou predpisov EÚ v oblasti vodíkového hospodárstva, ako je napríklad vytvorenie národnej stratégie pre vodík, podpora výskumu a vývoja a budovanie potrebnej infraštruktúry. Hlavné ciele tejto legislatívnej zmeny sú podpora rozvoja vodíkového hospodárstva, zníženie emisií a posilnenie energetickej bezpečnosti, zníženie emisií skleníkových plynov vrátane zavedenia legislatívnych zmien, podpory infraštruktúry, zabezpečenia technických podmienok, transparentnosti a nediskriminácie. Tieto kroky a ciele majú potenciál výrazne prispieť k udržateľnému rozvoju energetického sektora na Slovensku a podpore inovácií a investícií.

Objasnili by ste kompetencie Hlavného banského úradu v oblasti kontroly metánových emisií? Aké sankcie hrozia porušovateľom týchto predpisov?

Hlavný banský úrad (HBÚ) bude mať rozšírené kompetencie v oblasti kontroly metánových emisií vrátane štátneho dozoru, ukladania opatrení a pokút. Porušovateľom hrozia sankcie, ako sú pokuty a obmedzenia činnosti. Sankcie za porušenie predpisov by mali motivovať prevádzkovateľov k dodržiavaniu stanovených pravidiel a implementácii opatrení na zníženie emisií metánu.

Ako sa nová legislatíva o energetickej efektívnosti týka povinností členských štátov pri znižovaní energetickej spotreby v domácnostiach a priemysle?

Nová legislatíva stanovuje povinnosti pre členské štáty pri znižovaní energetickej spotreby v domácnostiach a priemysle. Tieto povinnosti zahŕňajú stanovenie národných cieľov, podporu energetickej efektívnosti v domácnostiach a priemysle, implementáciu a kontrolu opatrení a sankcie za nedodržanie predpisov. Praktické dosahy tejto legislatívy zahŕňajú nižšie náklady na energiu, zlepšenie komfortu a ochranu životného prostredia pre domácnosti, zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu inovácií pre priemysel. Tieto opatrenia prispievajú k udržateľnému rozvoju a energetickej bezpečnosti členských štátov.

V akom rozsahu nový legislatívny rámec zjednodušuje administratívne procesy pre obnoviteľné zdroje energie a aké výhody to prinesie pre investorov a spotrebiteľov?

Novinky v legislatíve zjednodušujú administratívne procesy pre obnoviteľné zdroje energie, čo by malo priniesť benefity pre investorov i spotrebiteľov. Zjednodušenie povoľovacích procesov, zníženie administratívnej záťaže, podpora malých a stredných projektov a elektronizácia procesov znižujú náklady a riziká pre investorov a zvyšujú atraktivitu investícií do obnoviteľných zdrojov energie. Pre spotrebiteľov to znamená nižšie ceny energie, zlepšenie dostupnosti energie a ochranu životného prostredia.

Opísali by ste výzvy a príležitosti, ktoré prináša návrh zákona o energetike v súvislosti s rozvojom a integráciou obnoviteľných zdrojov energie do slovenskej energetickej sústavy?

Ak mám zhrnúť príležitosti, tak je to predovšetkým zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe, príležitosť pre inovácie a investície, zlepšenie stability a bezpečnosti dodávok a ochranu spotrebiteľov. Požiadavka na zjednodušenie administratívnych procesov smerom k prevádzkovateľom sietí je viac ako legitímna. Výzvou bude, či nové pravidlá skutočne zabezpečia rozvoj a integráciu obnoviteľných zdrojov energie do slovenskej energetickej sústavy.

Tieto výzvy zahŕňajú technické, regulačné, ale aj ekonomické aspekty. Plnenie nových legislatívnych povinností otvára na strane prevádzkovateľov otázku návratnosti pre ich investície a otázku stability legislatívneho a podnikateľského rámca. Pri akýchkoľvek zmenách pravidiel a nástrojoch, ktoré si zákonodarca zvolí na ich presadenie, treba dbať na účel regulácie v energetike. Tým je zabezpečenie dostupnosti energií a súvisiacich činností za primerané a konkurencieschopné ceny, a to transparentným a nediskriminačným spôsobom.

