Slovenský hospodársky rast zaostal za výkonom eurozóny aj celej Európskej únie. V prvom štvrťroku 2025 vzrástol hrubý domáci produkt o jedno percento. Podľa predbežných údajov Eurostatu, ktorý zverejnil harmonizované dáta za 23 členských krajín EÚ, sa Slovensko umiestnilo na šestnástom mieste. Z krajín regiónu sa najlepšie darilo Poľsku s rastom na úrovni 3,8 percenta HDP, Česko zaznamenalo dvojpercentný rast a jedine Maďarsko evidovalo pokles o 0,4 percenta HDP.

Podobnosť s pandémiou

Výsledky sú predbežné a môžu sa revidovať, no zatiaľ signalizujú slabší výkon ekonomiky, než očakávali trhy aj analytici. „Ide o najpomalšie tempo rastu od prvého kvartálu 2023. Výsledok je pod úrovňou trhového odhadu aj našich očakávaní,“ uviedol Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

Situácia začína pripomínať pandémiu, keď v prvom kvartáli 2022 taktiež došlo k nečakanému poklesu ekonomickej aktivity a následné lockdowny výrazne zasiahli hospodársky výkon. V minulosti spôsobilo obrovské problémy prerušenie globálnych dodávateľských reťazcov v dôsledku neustálych lockdownov. V súčasnosti môžu mať podobné vplyvy vysoké clá. Dnes sa oveľa menej oplatí vyrábať v Európskej únii vozidlá určené pre trh v Spojených štátoch amerických.

Slovenská sporiteľňa preto znížila odhad rastu HDP na tento rok o 0,2 percentuálneho bodu na 1,8 percenta. Výhľad na rok 2026 upravila nadol ešte výraznejšie – o 0,5 bodu na 1,5 percenta HDP. Upozorňuje však, že konečný vplyv môže byť ešte horší.

„Zatiaľ sme kumulatívny rast HDP pre najbližšie tri roky znížili o zhruba jeden percentuálny bod. Ide len o tretinu z celkových odhadovaných negatívnych následkov,“ doplnil M. Horňák. USA momentálne účtujú 25-percentné clá na automobily dovezené z Európskej únie. Ak sa tieto clá zachovajú, môžu do troch rokov znížiť slovenský HDP o 1,5 percenta. Ak by Únia zareagovala rovnakými opatreniami, strata by sa mohla zdvojnásobiť až na tri percentá HDP.

Nevyspytateľný D. Trump Colná politika amerického prezidenta sa vyznačuje vysokou mierou nepredvídateľnosti. V krajnom prípade môže na Slovensku viesť až k recesii. Európska únia už Spojeným štátom ponúkla úplné zrušenie ciel na priemyselné výrobky, no tento návrh Donalda Trumpa zatiaľ príliš neoslovil.

Zamestnanosť klesá