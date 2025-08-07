Európska komisia zverejnila rebríček inovatívnosti európskych ekonomík za rok 2025. Slovensko sa v najnovšom hodnotení 27 krajín umiestnilo na 24. mieste. Spolu s Maďarskom, Poľskom, Lotyšskom, Bulharskom a Rumunskom patrí do najslabšej skupiny, označovanej ako vznikajúci inovátori.

Štátne výdavky na podporu vedy a výskumu prepočítané na jedného obyvateľa dosiahli v minulom roku 86,3 eura. Horšie na tom bolo len šesť krajín. Zaujímavé je, že medzi nimi figuruje aj Portugalsko, ktoré na obyvateľa vynaložilo iba 78,7 eura a napriek tomu sa v celoeurópskom rebríčku konkurencieschopnosti umiestnilo na 16. mieste. S výrazne nižšími nákladmi na úrovni 73,9 eura predbehlo Slovenskú republiku aj Maďarsko, ktoré skončilo na 22. pozícii.

Prostriedky na vedu a výskum sa na Slovensku s veľkou pravdepodobnosťou míňajú neefektívne. V minulosti prišlo napríklad k výrazným škandálom pri financovaní projektov z eurofondov. Milióny eur na vedecké a výskumné účely získali aj spoločnosti sídliace v polorozpadnutých skladoch, čo vyvolalo značnú kritiku verejnosti.

Zdanlivý paradox

Portugalskú konkurencieschopnosť poháňa robustný a dynamický podnikateľský sektor, ktorý masívne investuje do výskumu a vývoja. Celkové výdavky na túto oblasť, vyjadrené ako percento HDP, výrazne prevyšujú tie slovenské, a to práve vďaka dominantnému podielu súkromných investícií.

