Výkonný riaditeľ najväčšej banky v Maďarsku verejne vyzval vládu Viktora Orbána, aby konečne prestala improvizovať. Žiada prijatie eura a jasné pravidlá hry. Doterajší vývoj podľa neho podkopal dôveru investorov a zrazil hodnoty aktív.

Ekonomika krajiny sa od pandémie motá medzi recesiou a stagnáciou. A podľa Pétera Csányiho z OTP Bank sa Maďarsko už „odpojilo“ od zvyšku východnej Európy. „Ak by vláda dosiahla svoj znížený cieľ rastu HDP na úrovni 0,8 percenta, bol by to malý zázrak,“ povedal nový CEO, ktorý funkciu prevzal v máji. „Euro je pre nás veľmi žiaduce,“ dodal P. Csányi. „Pomohlo by nám, keby sme vstúpili do eurozóny v horizonte päť až desať rokov, ideálne do piatich.“ V. Orbán tvrdí, že Maďarsko na euro ešte nie je pripravené. V skutočnosti termín prijatia eura neexistuje.

Národný konzervatívec V. Orbán namiesto plánovania vstupu do eurozóny zavádza mimoriadne dane – najmä vo finančnom sektore – aby zaplátal dieru v rozpočte. Pred budúcoročnými voľbami navyše zvýšil výdavky a rozšíril doživotné daňové úľavy pre matky. „Najdôležitejšia by bola predvídateľnosť – v ekonomike aj v regulácii,“ vyhlásil P. Csányi.

Daňová kreativa Orbána dusí firmy

Nielen banky, ale aj ďalšie maďarské firmy sa obávajú tvrdých vplyvov na podnikanie – formou nových daní či regulačných zásahov. OTP tento rok očakáva, že na bankových, mimoriadnych a transakčných daniach zaplatí vyše 263 miliárd forintov (763 miliónov dolárov). To je o 53 percent viac než minulý rok.

Mnohým firmám tak už ostáva len dúfať, že zmena príde skôr, než ich úplne zadusí daňová kreativita vlády. Po pätnástich rokoch dominancie sa začínajú objavovať trhliny vo vplyve V. Orbána na maďarskú politiku. Prieskumy verejnej mienky odhaľujú dramatickú zmenu: strana Tisza, vedená Péterom Magyarom, predstihla Fidesz medzi rozhodnutými voličmi, pričom niektoré prieskumy ukazujú, že Tisza má dvojciferný náskok.

Najmä mladí chcú novú vládu